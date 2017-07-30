Опублікували відео волинського міста з висоти пташиного польоту восени
Сьогодні, 21:12
У мережі з’явилося відео вечірнього міста Горохів із висоти пташиного польоту.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олег Пундик.
«Осінні вечори у місті Горохові», - йдеться у коментарі до відео.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олег Пундик.
«Осінні вечори у місті Горохові», - йдеться у коментарі до відео.
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