Опублікували відео волинського міста з висоти пташиного польоту восени





Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олег Пундик.



«Осінні вечори у місті Горохові», - йдеться у коментарі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилося відео вечірнього міста Горохів із висоти пташиного польоту.Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач«Осінні вечори у місті Горохові», - йдеться у коментарі до відео.

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