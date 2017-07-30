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Опублікували відео волинського міста з висоти пташиного польоту восени

Опублікували відео волинського міста з висоти пташиного польоту восени
У мережі з’явилося відео вечірнього міста Горохів із висоти пташиного польоту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олег Пундик.

«Осінні вечори у місті Горохові», - йдеться у коментарі до відео.


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Теги: Горохів, відео
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