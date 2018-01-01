У Луцьку відбудеться фестиваль анімації
Сьогодні, 21:31
Наприкінці жовтня у Луцьку планують провести фестиваль анімації «Задзеркалля».
Про це йдеться на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.
«Натхненні фестивальною атмосферою, з цікавими ідеями та знайомствами, ми з ентузіазмом та новими силами включаємося організацію фестивалю», - повідомили організатори.
Вони анонсували, що кожен охочий зможе зазирнути по ту сторону екрану. На відвідувачів чекатимуть майстри stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого.
Фестиваль відбудеться 26-28 жовтня.
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Про це йдеться на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.
«Натхненні фестивальною атмосферою, з цікавими ідеями та знайомствами, ми з ентузіазмом та новими силами включаємося організацію фестивалю», - повідомили організатори.
Вони анонсували, що кожен охочий зможе зазирнути по ту сторону екрану. На відвідувачів чекатимуть майстри stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого.
Фестиваль відбудеться 26-28 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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