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У Луцьку відбудеться фестиваль анімації

У Луцьку відбудеться фестиваль анімації
Наприкінці жовтня у Луцьку планують провести фестиваль анімації «Задзеркалля».

Про це йдеться на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.

«Натхненні фестивальною атмосферою, з цікавими ідеями та знайомствами, ми з ентузіазмом та новими силами включаємося організацію фестивалю», - повідомили організатори.

Вони анонсували, що кожен охочий зможе зазирнути по ту сторону екрану. На відвідувачів чекатимуть майстри stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого.

Фестиваль відбудеться 26-28 жовтня.


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Теги: фестиваль, Луцьк
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