У Луцьку відбудеться фестиваль анімації





Про це йдеться на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.



«Натхненні фестивальною атмосферою, з цікавими ідеями та знайомствами, ми з ентузіазмом та новими силами включаємося організацію фестивалю», - повідомили організатори.



Вони анонсували, що кожен охочий зможе зазирнути по ту сторону екрану. На відвідувачів чекатимуть майстри stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого.



Фестиваль відбудеться 26-28 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці жовтня у Луцьку планують провести фестиваль анімації «Задзеркалля».Про це йдеться на сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.«Натхненні фестивальною атмосферою, з цікавими ідеями та знайомствами, ми з ентузіазмом та новими силами включаємося організацію фестивалю», - повідомили організатори.Вони анонсували, що кожен охочий зможе зазирнути по ту сторону екрану. На відвідувачів чекатимуть майстри stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого.Фестиваль відбудеться 26-28 жовтня.

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