У Луцькраді - кадрова зміна





Про це повідомляє



Відповідно до розпорядження міського голови, із 3 вересня Олену Бондарчук перевели на цю посаду з посади начальника відділу соціальної роботи управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.



Новому заступнику встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи обсягом 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді призначили заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.Про це повідомляє Конкурент Відповідно до розпорядження міського голови, із 3 вересняперевели на цю посаду з посади начальника відділу соціальної роботи управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.Новому заступнику встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи обсягом 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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