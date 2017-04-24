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У Луцькраді - кадрова зміна

У Луцькраді - кадрова зміна
У Луцькій міській раді призначили заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Про це повідомляє Конкурент.

Відповідно до розпорядження міського голови, із 3 вересня Олену Бондарчук перевели на цю посаду з посади начальника відділу соціальної роботи управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Новому заступнику встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи обсягом 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.


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Теги: Луцьк, посада
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