У Луцькраді - кадрова зміна
Сьогодні, 22:03
У Луцькій міській раді призначили заступника начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Про це повідомляє Конкурент.
Відповідно до розпорядження міського голови, із 3 вересня Олену Бондарчук перевели на цю посаду з посади начальника відділу соціальної роботи управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Новому заступнику встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи обсягом 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Про це повідомляє Конкурент.
Відповідно до розпорядження міського голови, із 3 вересня Олену Бондарчук перевели на цю посаду з посади начальника відділу соціальної роботи управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Новому заступнику встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи обсягом 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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