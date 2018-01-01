Волинська лікарня може отримати гроші від японців

Нововолинська центральна міська лікарня задля залучення додаткових коштів взяла участь у конкурсі інвестиційних проектів за програмою КУСАНОНЕ уряду Японії.Про це повідомили у Нововолинській міськраді.На розгляд конкурсної комісії у березні 2018 року було подано інвестиційний проект «Модернізація медичного обладнання у пологовому будинку Нововолинської центральної міської лікарні».Проект успішно пройшов перший етап конкурсного відбору на отримання грантової допомоги та потрапив до списку, який буде розглядатися на другому етапі.Другий етап відбору передбачає візит представника посольства Японії до лікарні у жовтні цього року для більш детального вивчення проекту.