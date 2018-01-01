На Волині вибирають кращі проекти екодизайну територій. ВІДЕО





Про це пише



Вже традиційним став конкурс обласного лісомисливського управління на кращий проект дендрологічного парку, скверу чи пам'ятної алеї. Тож перед журі представили проекти-фіналісти.



Детальніше про захід – дивіться у сюжеті







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники не лише наповнюють бюджети різних рівнів, але й дбають про вдосконалення інфраструктури громад.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера ТВ.Вже традиційним став конкурс обласного лісомисливського управління на кращий проект дендрологічного парку, скверу чи пам'ятної алеї. Тож перед журі представили проекти-фіналісти.Детальніше про захід – дивіться у сюжеті

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