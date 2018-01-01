вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вибирають кращі проекти екодизайну територій. ВІДЕО

На Волині вибирають кращі проекти екодизайну територій. ВІДЕО
Волинські лісівники не лише наповнюють бюджети різних рівнів, але й дбають про вдосконалення інфраструктури громад.

Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера ТВ.

Вже традиційним став конкурс обласного лісомисливського управління на кращий проект дендрологічного парку, скверу чи пам'ятної алеї. Тож перед журі представили проекти-фіналісти.

Детальніше про захід – дивіться у сюжеті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екодизайн, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
Сьогодні, 00:56
На Волині вибирають кращі проекти екодизайну територій. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинська лікарня може отримати гроші від японців
13 вересень, 22:47
Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
13 вересень, 22:19
Схожі новини
Волинська лікарня може отримати гроші від японців Волинська лікарня може отримати гроші від японців
13 вересень, 22:47
Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО
13 вересень, 21:46
У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО
13 вересень, 20:50
«Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент», - голова громади на Волині «Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент», - голова громади на Волині
13 вересень, 15:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
Сьогодні, 00:56
 0
На Волині вибирають кращі проекти екодизайну територій. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
 0
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинська лікарня може отримати гроші від японців
13 вересень, 22:47
 0
Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
13 вересень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8