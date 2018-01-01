Волинське село хоче вийти із ОТГ

Жителі села Сільце Горохівського району, що входить до Цегівської сільської ради, мають бажання приєднатися до Горохівської ОТГ.Про це повідомили у прес-службі облради.Згідно з Перспективним планом, ця сільська рада претендує увійти до складу Мар'янівської ОТГ. Мешканці Сільця переконують, що їм не вигідно це з позиції географічного розташування.Між тим, законодавство передбачає, що ОТГ формуються з сільських рад, а не окремих сіл. Відтак, мешканці звернулися до облради за підтримкою.Питання неодноразово слухалося на засіданнях постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.Депутати внесли на розгляд сесії проект рішення про підпорядкування села Сільце Горохівського району. Стало зрозуміло, що Сільце може бути в складі Журавниківської сільської ради, разом з якою воно входитиме до Горохівської ОТГ. Сесії рекомендовано підтримати відповідний проект рішення.Саме ж рішення обласної ради після прийняття буде надіслане до Верховної Ради України для опублікування у «Відомостях Верховної ради України».