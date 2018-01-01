вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село хоче вийти із ОТГ

Волинське село хоче вийти із ОТГ
Жителі села Сільце Горохівського району, що входить до Цегівської сільської ради, мають бажання приєднатися до Горохівської ОТГ.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Згідно з Перспективним планом, ця сільська рада претендує увійти до складу Мар'янівської ОТГ. Мешканці Сільця переконують, що їм не вигідно це з позиції географічного розташування.

Між тим, законодавство передбачає, що ОТГ формуються з сільських рад, а не окремих сіл. Відтак, мешканці звернулися до облради за підтримкою.

Питання неодноразово слухалося на засіданнях постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Депутати внесли на розгляд сесії проект рішення про підпорядкування села Сільце Горохівського району. Стало зрозуміло, що Сільце може бути в складі Журавниківської сільської ради, разом з якою воно входитиме до Горохівської ОТГ. Сесії рекомендовано підтримати відповідний проект рішення.

Саме ж рішення обласної ради після прийняття буде надіслане до Верховної Ради України для опублікування у «Відомостях Верховної ради України».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: децентралізація, ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
Волинське село хоче вийти із ОТГ
Сьогодні, 08:13
Волинські священики прокоментували «сатанинський» кодовий замок
Сьогодні, 07:07
У Луцьку демонтують небезпечні дитячі майданчики
Сьогодні, 05:51
Схожі новини
На Волині хочуть перекроїти 6 районів На Волині хочуть перекроїти 6 районів
11 вересень, 22:03
Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом
08 вересень, 02:04
ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт
04 серпень, 05:50
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
02 серпень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:03
 0
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
 0
На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
 0
Волинське село хоче вийти із ОТГ
Сьогодні, 08:13
 0
Волинські священики прокоментували «сатанинський» кодовий замок
Сьогодні, 07:07
 0
Медіа
відео
1/8