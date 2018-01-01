У Луцьку демонтують небезпечні дитячі майданчики





Відповідний проект рішення розглядатимуть під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради сьогодні, 14 вересня, - передає



Пропонують дозволити департаменту житлово-комунального господарства спільно з департаментом муніципальної варти демонтувати обладнання дитячих майданчиків на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».



Проект рішення підготували, враховуючи неодноразові звернення громадян до групи оперативного реагування «15-80».



Як йдеться у пояснювальній записці, дитячий майданчик на проспекті Молоді, 9 був облаштований підприємцями. За період експлуатації дерев’яне обладнання дитячого майданчика повністю зношене, непридатне до використання, несе загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих.



Дитячий майданчик на проспекті Відродження, 18 облаштований підприємцями біля магазину «Наш край» власним коштом. Металеве обладнання дитячого майданчика та його дерев’яне огородження зруйновані невідомими особами, також несуть загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитяче обладнання на майданчиках у Луцьку, яке несе загрозу життю та здоров’ю малечі, дозволять демонтувати муніципалам.Відповідний проект рішення розглядатимуть під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради сьогодні, 14 вересня, - передає Волинь Online Пропонують дозволити департаменту житлово-комунального господарства спільно з департаментом муніципальної варти демонтувати обладнання дитячих майданчиків на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».Проект рішення підготували, враховуючи неодноразові звернення громадян до групи оперативного реагування «15-80».Як йдеться у пояснювальній записці, дитячий майданчик на проспекті Молоді, 9 був облаштований підприємцями. За період експлуатації дерев’яне обладнання дитячого майданчика повністю зношене, непридатне до використання, несе загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих.Дитячий майданчик на проспекті Відродження, 18 облаштований підприємцями біля магазину «Наш край» власним коштом. Металеве обладнання дитячого майданчика та його дерев’яне огородження зруйновані невідомими особами, також несуть загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію