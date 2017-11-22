Назвали дохід волинських лікарень від благодійних внесків





Про це пише Валенттина Куць на шпальтах видання



Більше року тому у ЗМІ широко інформували про те, що онкодиспансер розпочав співпрацю із благодійним фондом «СТОПРАК» для прозорого адміністрування благодійних внесків. Тоді у приміщенні диспансеру встановили і термінал для оплати благодійних внесків.



Також пообіцяли щотижня звітувати про отримані благодійні внески та використовувати їх для здешевлення обстежень пацієнтів. Головний лікар онкодиспансеру Юрій Малімон каже, що благодійні кошти використовують на придбання матеріалів для обстежень пацієнтів та на обслуговування обладнання.



Адже онкологія надто затратна і якщо вже пацієнт потрапляє, то обстежується пожиттєво. А для залучення благодійних внесків у закладі використовують різні шляхи.



«В нас є пересувний мамограф і ми обслуговуємо підприємства такі як «Модерн-Експо», «Кромберг енд Шуберт» і вони нам перераховують кошти за те, щоб ми обстежували їхніх працівників. За ті самі благодійні внески ми купуємо і ту ж рентгенівську плівку і реактиви, тому що фінансування недостатнє. За ці кошти ми купуємо все необхідне, щоб людина могла обстеження проходити. Зараз працюємо із благодійним фондом «Здоров’я» і безготівкові внески йдуть лише через термінал на рахунок фонду «Здоров’я».



Цього року ми купили вже обладнання в операційні, дихальний апарат в реанімацію, інструментарій. Завдяки благодійним внескам закривається дірка, яку не може бюджет закрити. Частково гроші використовуються на ремонти, які потрібні у відділеннях. Але основні витрати – це на розхідні матеріали – рентгенівська плівка, прання (тому що у нас немає своєї пральні), реактиви», – пояснює головний лікар.



За інформацією, наданою лікувальним закладом, у 2016 році заклад отримав 1,4 мільйона гривень благодійних пожертв, які використовувались на медикаменти, обладнання, господарчі товари та послуги. Найбільшу суму внесків диспансер отримав від Муніципальної лікарняної каси – понад 758 тисяч гривень.



Водночас у 2017 році найбільшим благодійником став благодійний фонд «СТОПРАК», від якого надійшло 1 188 417 гривень, а від Муніципальної лікарняної каси надійшло 555 203 гривні. У 2017 році диспансер отримав понад 1,9 мільйона гривень благодійних пожертв.



Загалом за два роки лікувальний заклад отримав понад 3,3 млн грн.



Благодійні надходження Луцької міської лікарні, порівняно із диспансером, значно більші. За 2016-2017 роки лікарня отримала понад 18 мільйонів гривень благодійних внесків.



Головний лікар міської лікарні Лариса Духневич каже, що без благодійних коштів забезпечити функціонування закладу практично неможливо.



«Ми отримуємо постатейне фінансування з субвенції. Якщо взяти все що ми отримуємо з бюджету, то 92% складає зарплата і енергоносії. На утримання закладу навіть 1% нема. Це ж більше 1000 санітарних точок – вузли, сантехніка, крани – ніхто не забезпечує цього із бюджету. Захищеними статтями рахуються медикаменти і харчування. На медикаменти у нас на 18-й рік передбачено 18,44 гривні на одного пацієнта на один день. Сюди входить все і дезінфікуючі, і реактиви, і лабораторія, і самі препарати фармацевтичні. А взагалі за нормами повинно бути 180 гривень на один ліжкодень. Тому забезпечити роботу на такі кошти – неможливо. По харчуванню передбачено 9 гривень на один ліжкодень на трьохразове харчування. Але коли ми беремо кошти з «Муніципальної каси», то на одного пацієнта вже виходить майже 50 гривень.



Бюджетним фінансуванням не передбачено зовсім придбання медичного обладнання, утримання медичного обладнання, – продовжує медик. – От ми отримали від Світового банку ангіограф і відразу приходить повідомлення про сервісне обслуговування – вартість контракту в рік – 51 240 гривень або 81 480 гривень. Ми вимушені забезпечити це обслуговування за рахунок того, що пацієнт має здати посильний внесок. Тобто, фактично, на бюджет ми не можемо забезпечити закладу без співдоплати громадян. Кошти дозволяється брати тільки через благодійні організації, через допомогу. За бюджетним кодексом благодійні внески відносяться до власних надходжень, ми за них звітуємо і маємо право тратити їх на виконання статутної діяльності. А наша статутна діяльність це забезпечення лікувально-діагностичного процесу, господарська діяльність, суспільна діяльність», -розповіла Духневич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обсяг благодійних внесків у найбільших волинських лікарнях коливається від 3 до 20 мільйонів гривень.Про це пишена шпальтах видання Громадське. Волинь Більше року тому у ЗМІ широко інформували про те, що онкодиспансер розпочав співпрацю із благодійним фондом «СТОПРАК» для прозорого адміністрування благодійних внесків. Тоді у приміщенні диспансеру встановили і термінал для оплати благодійних внесків.Також пообіцяли щотижня звітувати про отримані благодійні внески та використовувати їх для здешевлення обстежень пацієнтів. Головний лікар онкодиспансерукаже, що благодійні кошти використовують на придбання матеріалів для обстежень пацієнтів та на обслуговування обладнання.Адже онкологія надто затратна і якщо вже пацієнт потрапляє, то обстежується пожиттєво. А для залучення благодійних внесків у закладі використовують різні шляхи.«В нас є пересувний мамограф і ми обслуговуємо підприємства такі як «Модерн-Експо», «Кромберг енд Шуберт» і вони нам перераховують кошти за те, щоб ми обстежували їхніх працівників. За ті самі благодійні внески ми купуємо і ту ж рентгенівську плівку і реактиви, тому що фінансування недостатнє. За ці кошти ми купуємо все необхідне, щоб людина могла обстеження проходити. Зараз працюємо із благодійним фондом «Здоров’я» і безготівкові внески йдуть лише через термінал на рахунок фонду «Здоров’я».Цього року ми купили вже обладнання в операційні, дихальний апарат в реанімацію, інструментарій. Завдяки благодійним внескам закривається дірка, яку не може бюджет закрити. Частково гроші використовуються на ремонти, які потрібні у відділеннях. Але основні витрати – це на розхідні матеріали – рентгенівська плівка, прання (тому що у нас немає своєї пральні), реактиви», – пояснює головний лікар.За інформацією, наданою лікувальним закладом, у 2016 році заклад отримав 1,4 мільйона гривень благодійних пожертв, які використовувались на медикаменти, обладнання, господарчі товари та послуги. Найбільшу суму внесків диспансер отримав від Муніципальної лікарняної каси – понад 758 тисяч гривень.Водночас у 2017 році найбільшим благодійником став благодійний фонд «СТОПРАК», від якого надійшло 1 188 417 гривень, а від Муніципальної лікарняної каси надійшло 555 203 гривні. У 2017 році диспансер отримав понад 1,9 мільйона гривень благодійних пожертв.Загалом за два роки лікувальний заклад отримав понад 3,3 млн грн.Благодійні надходження Луцької міської лікарні, порівняно із диспансером, значно більші. За 2016-2017 роки лікарня отримала понад 18 мільйонів гривень благодійних внесків.Головний лікар міської лікарнікаже, що без благодійних коштів забезпечити функціонування закладу практично неможливо.«Ми отримуємо постатейне фінансування з субвенції. Якщо взяти все що ми отримуємо з бюджету, то 92% складає зарплата і енергоносії. На утримання закладу навіть 1% нема. Це ж більше 1000 санітарних точок – вузли, сантехніка, крани – ніхто не забезпечує цього із бюджету. Захищеними статтями рахуються медикаменти і харчування. На медикаменти у нас на 18-й рік передбачено 18,44 гривні на одного пацієнта на один день. Сюди входить все і дезінфікуючі, і реактиви, і лабораторія, і самі препарати фармацевтичні. А взагалі за нормами повинно бути 180 гривень на один ліжкодень. Тому забезпечити роботу на такі кошти – неможливо. По харчуванню передбачено 9 гривень на один ліжкодень на трьохразове харчування. Але коли ми беремо кошти з «Муніципальної каси», то на одного пацієнта вже виходить майже 50 гривень.Бюджетним фінансуванням не передбачено зовсім придбання медичного обладнання, утримання медичного обладнання, – продовжує медик. – От ми отримали від Світового банку ангіограф і відразу приходить повідомлення про сервісне обслуговування – вартість контракту в рік – 51 240 гривень або 81 480 гривень. Ми вимушені забезпечити це обслуговування за рахунок того, що пацієнт має здати посильний внесок. Тобто, фактично, на бюджет ми не можемо забезпечити закладу без співдоплати громадян. Кошти дозволяється брати тільки через благодійні організації, через допомогу. За бюджетним кодексом благодійні внески відносяться до власних надходжень, ми за них звітуємо і маємо право тратити їх на виконання статутної діяльності. А наша статутна діяльність це забезпечення лікувально-діагностичного процесу, господарська діяльність, суспільна діяльність», -розповіла Духневич.

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