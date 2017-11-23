Україна відправляє спецпризначенців на Азовське і Чорне моря
Сьогодні, 02:47
Україна відправить приблизно 270 спецпризначенців на службу до підрозділів на Азовському і Чорному морях.
Про це заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час своєї поїздки на Буковину, передають Факти ICTV.
«Нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це – приблизно 270 осіб, які нестимуть службу в підрозділах по акваторії Азовського і Чорного морів», – зазначив Цигикал.
За словами Цигикала, зараз Держприкордонслужба України розвивається за двома напрямками. Перший – правоохоронний, другий – нарощування зусиль і збільшення резервів.
«Необхідно розуміти, що агресор, як то кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставин», – зазначив він.
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Про це заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час своєї поїздки на Буковину, передають Факти ICTV.
«Нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це – приблизно 270 осіб, які нестимуть службу в підрозділах по акваторії Азовського і Чорного морів», – зазначив Цигикал.
За словами Цигикала, зараз Держприкордонслужба України розвивається за двома напрямками. Перший – правоохоронний, другий – нарощування зусиль і збільшення резервів.
«Необхідно розуміти, що агресор, як то кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставин», – зазначив він.
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