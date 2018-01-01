вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині авто збило пенсіонерку

На Волині авто збило пенсіонерку
У Горохові водій здавав заднім ходом та збив 72-річну місцеву мешканку.

Про це пише Волинь-Нова.

Біля магазину «Вопак» 70-річний житель села Звиняче стукнув бампером 72-річну горохівчанку.

Внаслідок цього зіткнення жінка потрапила у Горохівську ЦРЛ із підозрою на струс головного мозку і синцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:03
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
Волинське село хоче вийти із ОТГ
Сьогодні, 08:13
Волинські священики прокоментували «сатанинський» кодовий замок
Сьогодні, 07:07
Схожі новини
На Волині ВАЗ збив пішохода На Волині ВАЗ збив пішохода
12 вересень, 13:15
На Волині легковик влетів у буксирувальний трос На Волині легковик влетів у буксирувальний трос
10 вересень, 11:16
У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
07 вересень, 12:43
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
07 вересень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:03
 0
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
 0
На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
 0
Волинське село хоче вийти із ОТГ
Сьогодні, 08:13
 0
Волинські священики прокоментували «сатанинський» кодовий замок
Сьогодні, 07:07
 0
Медіа
відео
1/8