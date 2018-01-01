На Волині авто збило пенсіонерку





Про це пише



Біля магазину «Вопак» 70-річний житель села Звиняче стукнув бампером 72-річну горохівчанку.



Внаслідок цього зіткнення жінка потрапила у Горохівську ЦРЛ із підозрою на струс головного мозку і синцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові водій здавав заднім ходом та збив 72-річну місцеву мешканку.Про це пише Волинь-Нова Біля магазину «Вопак» 70-річний житель села Звиняче стукнув бампером 72-річну горохівчанку.Внаслідок цього зіткнення жінка потрапила у Горохівську ЦРЛ із підозрою на струс головного мозку і синцями.

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