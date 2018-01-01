На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
У Горохові водій здавав заднім ходом та збив 72-річну місцеву мешканку.
Про це пише Волинь-Нова.
Біля магазину «Вопак» 70-річний житель села Звиняче стукнув бампером 72-річну горохівчанку.
Внаслідок цього зіткнення жінка потрапила у Горохівську ЦРЛ із підозрою на струс головного мозку і синцями.
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Про це пише Волинь-Нова.
Біля магазину «Вопак» 70-річний житель села Звиняче стукнув бампером 72-річну горохівчанку.
Внаслідок цього зіткнення жінка потрапила у Горохівську ЦРЛ із підозрою на струс головного мозку і синцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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