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2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
У селі Вишнів зупинили 48-річного водія вантажівки. Він був нетверезий – перевірка на драгері показала результат в 2,65 проміле.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.

Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.

«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.

Ще 2 нетверезих водіїв у ніч на 14 вересня виявили ковельські патрульні поліцейські.

Одного затримали на вулиці Ватуніна. Чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки, відмовлявся називатись. Полісмени одягли чоловікові кайданки, доставили в міськвідділ, де встановили його особу.

На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.

Другого водія зупинили за порушення ПДР вночі. Він теж мав ознаки сп’яніння, що й підтвердив результат – 1, 00 проміле, що в 5 разів вище норми. На порушника оформили постанову і протокол.

Нетверезого водія виявили і в Луцьку, на проспекті Грушевського. Іноземець за кермом на Ладі пройшов перевірку на місці – мав 1, 94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми. За порушення складено відповідний протокол.
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, алкоголь
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