2,65 проміле: на Волині виявили нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

У селі Вишнів зупинили 48-річного водія вантажівки. Він був нетверезий – перевірка на драгері показала результат в 2,65 проміле.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.Ще 2 нетверезих водіїв у ніч на 14 вересня виявили ковельські патрульні поліцейські.Одного затримали на вулиці Ватуніна. Чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки, відмовлявся називатись. Полісмени одягли чоловікові кайданки, доставили в міськвідділ, де встановили його особу.На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.Другого водія зупинили за порушення ПДР вночі. Він теж мав ознаки сп’яніння, що й підтвердив результат – 1, 00 проміле, що в 5 разів вище норми. На порушника оформили постанову і протокол.Нетверезого водія виявили і в Луцьку, на проспекті Грушевського. Іноземець за кермом на Ладі пройшов перевірку на місці – мав 1, 94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми. За порушення складено відповідний протокол.