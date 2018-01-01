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На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
У селі Вишнів зупинили 48-річного водія вантажівки. Він був нетверезий – перевірка на драгері показала результат в 2,65 проміле.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.

Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.

«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.
На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, алкоголь
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Коментарі 1
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драгер 68.10 працівники поліції не мають права використовувати з 2015 року
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