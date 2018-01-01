На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО

У селі Вишнів зупинили 48-річного водія вантажівки. Він був нетверезий – перевірка на драгері показала результат в 2,65 проміле.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.