На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
У селі Вишнів зупинили 48-річного водія вантажівки. Він був нетверезий – перевірка на драгері показала результат в 2,65 проміле.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.
Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.
«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
13 вересня зупинили 48-річного водія вантажівки з ознаками сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,65 проміле, що в 13 разів вище норми.
Чоловік отримав постанову і протокол від полісменів і далі не поїхав.
«На трасі він міг стати причиною серйозних аварій, навіть з найважчими наслідками, але пильні поліцейські на посту завадили цьому», – пишуть поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
драгер 68.10 працівники поліції не мають права використовувати з 2015 року
Останні новини
На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:03
На Волині впіймали нетверезого «в дрова» водія. ФОТО
Сьогодні, 08:58
На Волині авто збило пенсіонерку
Сьогодні, 08:35
Волинське село хоче вийти із ОТГ
Сьогодні, 08:13