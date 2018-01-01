Курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:03
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.888, а продаж - 28.218.
Євро при купівлі становить - 32.343, при продажу - 33.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.093, продаж - 7.695.
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Євро при купівлі становить - 32.343, при продажу - 33.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.093, продаж - 7.695.
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