Курс валют у Луцьку на 14 вересня





Євро при купівлі становить - 32.343, при продажу - 33.069.



Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.423.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.093, продаж - 7.695.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.888, а продаж - 28.218.Євро при купівлі становить - 32.343, при продажу - 33.069.Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.423.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.093, продаж - 7.695.

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