На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО





Інцидент трапився ввечері 13 вересня, коли жінка поверталася з роботи, пише



Вона почула, що хтось наздоганяє її бігцем у темряві, метнулася в сторону.



А невідомий чоловік вже розставив руки, аби схопити її за шию, але її різкий маневр збив його з пантелику.



Жінка почала кричати, люди визирнули з дворів.



Нападник утік у бік «Нічного експресу» (колишній магазин «Корова» на вулиці Кобзаря), поряд з будинком мера.



Жінка пішла далі по вулиці Кобзаря, побачила, що він іде їй назустріч. Він теж її помітив і знову сховався у тому ж районі – біля «Корови».



Вочевидь, він спочатку сидів у засідці біля виконкому – в кущах.



Прикмети: лисий чи стрижений під нуль, років під 30, ріст приблизно 1,78-1,8 м, блакитна толстовка (поло), сині джинси, чорна сумка через плече.



«Жінка, яка ледь не стала його жертвою, стверджує: його не цікавила її сумочка, він мав намір задушити чи згвалтувати.



Вона вже пережила одне вуличне пограбування, тому запевняє: це маніяк. Грабіжник би просто вирвав сумку з рук», – пише видання.

Місце нападу «Нічний експрес»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомий високий чоловік хотів напасти на жінку, однак та змогла втекти.Інцидент трапився ввечері 13 вересня, коли жінка поверталася з роботи, пише Радар Вона почула, що хтось наздоганяє її бігцем у темряві, метнулася в сторону.А невідомий чоловік вже розставив руки, аби схопити її за шию, але її різкий маневр збив його з пантелику.Жінка почала кричати, люди визирнули з дворів.Нападник утік у бік «Нічного експресу» (колишній магазин «Корова» на вулиці Кобзаря), поряд з будинком мера.Жінка пішла далі по вулиці Кобзаря, побачила, що він іде їй назустріч. Він теж її помітив і знову сховався у тому ж районі – біля «Корови».Вочевидь, він спочатку сидів у засідці біля виконкому – в кущах.Прикмети: лисий чи стрижений під нуль, років під 30, ріст приблизно 1,78-1,8 м, блакитна толстовка (поло), сині джинси, чорна сумка через плече.«Жінка, яка ледь не стала його жертвою, стверджує: його не цікавила її сумочка, він мав намір задушити чи згвалтувати.Вона вже пережила одне вуличне пограбування, тому запевняє: це маніяк. Грабіжник би просто вирвав сумку з рук», – пише видання.

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