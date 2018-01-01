На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО
Сьогодні, 09:22
У Нововолинську невідомий високий чоловік хотів напасти на жінку, однак та змогла втекти.
Інцидент трапився ввечері 13 вересня, коли жінка поверталася з роботи, пише Радар.
Вона почула, що хтось наздоганяє її бігцем у темряві, метнулася в сторону.
А невідомий чоловік вже розставив руки, аби схопити її за шию, але її різкий маневр збив його з пантелику.
Жінка почала кричати, люди визирнули з дворів.
Нападник утік у бік «Нічного експресу» (колишній магазин «Корова» на вулиці Кобзаря), поряд з будинком мера.
Жінка пішла далі по вулиці Кобзаря, побачила, що він іде їй назустріч. Він теж її помітив і знову сховався у тому ж районі – біля «Корови».
Вочевидь, він спочатку сидів у засідці біля виконкому – в кущах.
Прикмети: лисий чи стрижений під нуль, років під 30, ріст приблизно 1,78-1,8 м, блакитна толстовка (поло), сині джинси, чорна сумка через плече.
«Жінка, яка ледь не стала його жертвою, стверджує: його не цікавила її сумочка, він мав намір задушити чи згвалтувати.
Вона вже пережила одне вуличне пограбування, тому запевняє: це маніяк. Грабіжник би просто вирвав сумку з рук», – пише видання.
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Інцидент трапився ввечері 13 вересня, коли жінка поверталася з роботи, пише Радар.
Вона почула, що хтось наздоганяє її бігцем у темряві, метнулася в сторону.
А невідомий чоловік вже розставив руки, аби схопити її за шию, але її різкий маневр збив його з пантелику.
Жінка почала кричати, люди визирнули з дворів.
Нападник утік у бік «Нічного експресу» (колишній магазин «Корова» на вулиці Кобзаря), поряд з будинком мера.
Жінка пішла далі по вулиці Кобзаря, побачила, що він іде їй назустріч. Він теж її помітив і знову сховався у тому ж районі – біля «Корови».
Вочевидь, він спочатку сидів у засідці біля виконкому – в кущах.
Прикмети: лисий чи стрижений під нуль, років під 30, ріст приблизно 1,78-1,8 м, блакитна толстовка (поло), сині джинси, чорна сумка через плече.
«Жінка, яка ледь не стала його жертвою, стверджує: його не цікавила її сумочка, він мав намір задушити чи згвалтувати.
Вона вже пережила одне вуличне пограбування, тому запевняє: це маніяк. Грабіжник би просто вирвав сумку з рук», – пише видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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