вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО

На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО
У Нововолинську невідомий високий чоловік хотів напасти на жінку, однак та змогла втекти.

Інцидент трапився ввечері 13 вересня, коли жінка поверталася з роботи, пише Радар.

Вона почула, що хтось наздоганяє її бігцем у темряві, метнулася в сторону.

А невідомий чоловік вже розставив руки, аби схопити її за шию, але її різкий маневр збив його з пантелику.

Жінка почала кричати, люди визирнули з дворів.

Нападник утік у бік «Нічного експресу» (колишній магазин «Корова» на вулиці Кобзаря), поряд з будинком мера.

Жінка пішла далі по вулиці Кобзаря, побачила, що він іде їй назустріч. Він теж її помітив і знову сховався у тому ж районі – біля «Корови».

Вочевидь, він спочатку сидів у засідці біля виконкому – в кущах.

Прикмети: лисий чи стрижений під нуль, років під 30, ріст приблизно 1,78-1,8 м, блакитна толстовка (поло), сині джинси, чорна сумка через плече.

«Жінка, яка ледь не стала його жертвою, стверджує: його не цікавила її сумочка, він мав намір задушити чи згвалтувати.

Вона вже пережила одне вуличне пограбування, тому запевняє: це маніяк. Грабіжник би просто вирвав сумку з рук», – пише видання.
Місце нападу
Місце нападу
«Нічний експрес»
«Нічний експрес»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, Волинь, напад, маніяк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
Сьогодні, 09:29
У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних
Сьогодні, 09:22
На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО
Сьогодні, 09:22
На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
13 вересень, 11:01
У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська» У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»
13 вересень, 09:54
На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО
12 вересень, 14:28
До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО
10 вересень, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Струмівці селяни скаржаться на шкідливі викиди з підприємства
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 10:26
 0
На будівництво дитячого будинку у Рожищі дали 2 мільйони гривень
Сьогодні, 10:13
 0
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
Сьогодні, 10:01
 0
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
Медіа
відео
1/8