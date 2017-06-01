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У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»

У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
У Луцьку на проспекті Грушевського виявили нетверезого водія.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Впіймали водія у ніч на 14 вересня.

Іноземець за кермом на "Ладі" пройшов перевірку на місці – мав 1,94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми.

За порушення на водія склали відповідний протокол.

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Теги: п'яний за кермом, Луцьк
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