У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Впіймали водія у ніч на 14 вересня.



Іноземець за кермом на "Ладі" пройшов перевірку на місці – мав 1,94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми.



За порушення на водія склали відповідний протокол.

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