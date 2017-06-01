У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
Сьогодні, 09:29
У Луцьку на проспекті Грушевського виявили нетверезого водія.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Впіймали водія у ніч на 14 вересня.
Іноземець за кермом на "Ладі" пройшов перевірку на місці – мав 1,94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми.
За порушення на водія склали відповідний протокол.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Впіймали водія у ніч на 14 вересня.
Іноземець за кермом на "Ладі" пройшов перевірку на місці – мав 1,94 проміле алкоголю, що в 9 разів вище норми.
За порушення на водія склали відповідний протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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