Іван Мирка очолив волинську «Солідарність»
Сьогодні, 14:52
Керівником Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» став колишній директор департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Іван Мирка.
Його обрали сьогодні, 14 вересня, під час конференції Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
У заході взяв участь народний депутат, керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Максим Саврасов. На конференцію також прибули 22 делегати партії із районних та луцької міської організації БПП «Солідарність».
Спочатку на засіданні заслухали звіт Романа Романюка та переглянули сюжет про роботу органзації на території області.
Романюк нагадав, що вирішив зосередитися на роботі у Центрі зайнятості та додав, що і далі буде активним членом партії.
Саврасов зауважив, що кандидатурою на нового голову обласної партійної організації на з'їзді запропонували кандидатуру Івана Мирки.
Мирка трохи розповів про себе та кар'єру, а також те, що завершив роботу на державній службі.
"Відсьогодні я буду приділяти увагу партії. Задач у мене дуже багато і крок за кроком ми повинні їх всі вирішити... Буду працювати гідно, опиратися на свої переконання та моральні принципи, а також зігдно із статутом партії", - мовив він.
Зрештою, усі одноголосно підтримали кандидатуру Мирки.
Нагадаємо, голова Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Роман Романюк склав повноваження.
Напередодні ж, у кінці серпня, з посади очільника департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації пішов Іван Мирка.
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Його обрали сьогодні, 14 вересня, під час конференції Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
У заході взяв участь народний депутат, керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Максим Саврасов. На конференцію також прибули 22 делегати партії із районних та луцької міської організації БПП «Солідарність».
Спочатку на засіданні заслухали звіт Романа Романюка та переглянули сюжет про роботу органзації на території області.
Романюк нагадав, що вирішив зосередитися на роботі у Центрі зайнятості та додав, що і далі буде активним членом партії.
Саврасов зауважив, що кандидатурою на нового голову обласної партійної організації на з'їзді запропонували кандидатуру Івана Мирки.
Мирка трохи розповів про себе та кар'єру, а також те, що завершив роботу на державній службі.
"Відсьогодні я буду приділяти увагу партії. Задач у мене дуже багато і крок за кроком ми повинні їх всі вирішити... Буду працювати гідно, опиратися на свої переконання та моральні принципи, а також зігдно із статутом партії", - мовив він.
Зрештою, усі одноголосно підтримали кандидатуру Мирки.
Нагадаємо, голова Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Роман Романюк склав повноваження.
Напередодні ж, у кінці серпня, з посади очільника департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації пішов Іван Мирка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ахахаха тепер зрозуміло чия самооборона карманна... Самооборонівець Мирка це чуча така як його кулеги.
То шо виходить, шо наш Ваня пішов на повишеніє - став першим секретарем обкому партії ! Зрадив справі тата й діда !
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