У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У Луцькій міській лікарні вперше провели стентування вертебральної артерії у хворого з мультифокальним ураженням церебральних артерій.
Про це повідомили на сторінці Луцької клінічної лікарні у Facebook.
Зазначають, що такий досвід медики луцької лікарні мали вперше.
«Хворий переніс три інсульти, тому без оперативного втручання ризик наступного інсульту був надзвичайно високим. Пацієнт виписаний з покращенням», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Луцької клінічної лікарні у Facebook.
Зазначають, що такий досвід медики луцької лікарні мали вперше.
«Хворий переніс три інсульти, тому без оперативного втручання ризик наступного інсульту був надзвичайно високим. Пацієнт виписаний з покращенням», – йдеться у дописі.
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