У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Луцької клінічної лікарні у Facebook.



Зазначають, що такий досвід медики луцької лікарні мали вперше.



«Хворий переніс три інсульти, тому без оперативного втручання ризик наступного інсульту був надзвичайно високим. Пацієнт виписаний з покращенням», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській лікарні вперше провели стентування вертебральної артерії у хворого з мультифокальним ураженням церебральних артерій.Про це повідомили на сторінці Луцької клінічної лікарні у Facebook.Зазначають, що такий досвід медики луцької лікарні мали вперше.«Хворий переніс три інсульти, тому без оперативного втручання ризик наступного інсульту був надзвичайно високим. Пацієнт виписаний з покращенням», – йдеться у дописі.

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