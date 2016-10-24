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У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО

У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
У Луцькій міській лікарні вперше провели стентування вертебральної артерії у хворого з мультифокальним ураженням церебральних артерій.

Про це повідомили на сторінці Луцької клінічної лікарні у Facebook.

Зазначають, що такий досвід медики луцької лікарні мали вперше.

«Хворий переніс три інсульти, тому без оперативного втручання ризик наступного інсульту був надзвичайно високим. Пацієнт виписаний з покращенням», – йдеться у дописі.


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Теги: лікарня, Луцьк, операція, медик
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