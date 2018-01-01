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У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО

У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна задимівся автомобіль.

Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Володимир Драголюк.

«#сороковийвдиму», – підписав допис автор.

У коментарях він зазначив, що станом на 10:00 автомобіль більше не димить.
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО

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Теги: автомобіль, дим, небезпека, Луцьк, Конякіна
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