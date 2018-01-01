У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
Сьогодні, 10:01
У Луцьку на вулиці Конякіна задимівся автомобіль.
Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Володимир Драголюк.
«#сороковийвдиму», – підписав допис автор.
У коментарях він зазначив, що станом на 10:00 автомобіль більше не димить.
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Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Володимир Драголюк.
«#сороковийвдиму», – підписав допис автор.
У коментарях він зазначив, що станом на 10:00 автомобіль більше не димить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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