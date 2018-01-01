У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Володимир Драголюк.



«#сороковийвдиму», – підписав допис автор.



У коментарях він зазначив, що станом на 10:00 автомобіль більше не димить.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна задимівся автомобіль.Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав«#сороковийвдиму», – підписав допис автор.У коментарях він зазначив, що станом на 10:00 автомобіль більше не димить.

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