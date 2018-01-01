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На Волині – грибний сезон. ВІДЕО

На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
У волинських лісах розпочинається грибний сезон.

В місцевих лісах побільшало шанувальників «тихого» полювання, проте збирати гриби треба вкрай обережно, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

Волинські лікарі попереджають: до кошика треба класти лише знайомі гриби. Якщо виникають сумніви щодо їстівності певного гриба, то краще його оминути. Хоча навіть і це не дає повної гарантії.

«Є так звані гриби-двійники. Вони подібні до їстівних, і тому люди дуже часто їх плутають, і тому ідуть такі отруєння», – зауважив сімейний лікар Ростислав Дудік.

Збирати гриби лікарі рекомендують глибоко в лісі, бо вони здатні вбирати в себе різні погані речовини, то ж треба стежити, щоб поблизу не було заводів, шосе або радіоактивних джерел.

Якщо ж після вживання грибів погіршується самопочуття, варто відразу бити на сполох. Медики кажуть: надана вчасно допомога може врятувати життя.

«В першу чергу треба викликати швидку, звернутись за допомогою, як невідкладна допомога, потрібно промити шлунок великою кількістю води з содою, можна випити сорбент, можна штучно викликати блювоту, щоб ті рештки, які є, щоб з шлунку вийшли, та щоб не було подальшого всмоктування», – рекомендує медик.

Не менш важливо правильно приготувати ці дари лісу. Навіть їстівні гриби можуть стати отрутою, якщо пройдуть недостатню термічну обробку. Тому медики радять спочатку окремо проварювати продукт, а вже потім остаточно готувати з нього страви.


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Теги: гриби, сезон, тихе полювання, Волинь, ліс
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