У Рожищі ще цього року хочуть добудувати сучасне футбольне поле

У Рожищі ще цьогоріч можуть добудувати спортивний поле зі штучним покриттям та універсальний спортмайданчик – із районного бюджету виділили понад мільйон гривень на співфінансування проекту.Про це стало відомо 13 серпня під час робочого візиту голови Волинської ОДАу район.Перший у районі стадіон зі штучним покриттям мають облаштувати на території дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». У проекті заплановане сучасне "штучне" спортивне поле та універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол. Наразі у районі немає жодного поля із штучним покриттям.Будівництво комплексу, який фінансують зі Державного фонду регіонального розвитку, розпочали ще восени минулого року. Проте тоді не вдалося облаштувати подушку, тож угоду із виконавцями робіт розірвали.Цьогоріч проект дещо переробили, зменшивши його вартість із 9,5 млн грн. до 5,5 млн грн. Він пройшов експертизу, а під полем вже навіть встигли облаштувати подушку.«13 вересня було засідання сесії районної ради, із районного бюджету виділили підвищене співфінансування – 1 млн 6 тисяч. Це дасть змогу повністю весь цей об’єкт реалізувати цього року», розповіла голова Рожищенської РДА. Аби завершити поле, треба кілька тижнів активної роботи, тож наразі питання «впирається» у проведення тендерів.Зі свого боку міський голова Рожищадодав, що після облаштування стадіону тут зроблять і благоустрій біля спортивного об'єкту.Окрім того, поряд розміщений ще один стадіон, де займаються вихованці районної спортшколи, яку відвідує 270 дітей. Тож у подальшому також хочуть модернізувати сусідній стадіон, зокрема, облаштувати спеціальне покриття для бігових доріжок, аби «підтягнути» легку атлетику.Нагадаємо, також у Рожищі зазведуть