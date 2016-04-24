Розповіли, хто може очолити єдину помісну церкву в Україні

Філарета (Денисенка) на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні.



Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря), передає



"Ми як архієреї Київського патріархату будемо висувати і підтримувати кандидатуру патріарха Філарета. Тому що іншої такої кандидатури, яку б можна було порівняти з ним за досвідом та якостями як духовного лідера, керівника, ми не бачимо", - сказав Зоря.



Він додав, що досі в усіх розмовах, які ведуться між церквами про предстоятеля, нікого іншого не пропонували.



"Ніякої іншої кандидатури ніхто не висував. Ми вважаємо, що патріарх Філарет має бути обраний", - сказав Зоря.



Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.



Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.



7 вересня голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду повідомив, що Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві.



У РПЦ обурилися екзархами у Києві і пригрозили "діями у відповідь". Також РПЦ погрозила розірвати відносини з Константинополем, якщо УПЦ отримає автокефалію. Згодом в УПЦ МП заявили, що варто скликати Собор через екзархів Константинополя.



У Київському патріархаті переконані, що розколу церкви після томосу, яким наразі лякає Московський патріархат, не буде, просто УПЦ МП може відійти від спілкування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський патріархат після отримання томосу висуватиме кандидатуру патріархана посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні.Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив речник Київської патріархії архієпископ, передає УНІАН "Ми як архієреї Київського патріархату будемо висувати і підтримувати кандидатуру патріарха Філарета. Тому що іншої такої кандидатури, яку б можна було порівняти з ним за досвідом та якостями як духовного лідера, керівника, ми не бачимо", - сказав Зоря.Він додав, що досі в усіх розмовах, які ведуться між церквами про предстоятеля, нікого іншого не пропонували."Ніякої іншої кандидатури ніхто не висував. Ми вважаємо, що патріарх Філарет має бути обраний", - сказав Зоря.Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.7 вересня голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду повідомив, що Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві.У РПЦ обурилися екзархами у Києві і пригрозили "діями у відповідь". Також РПЦ погрозила розірвати відносини з Константинополем, якщо УПЦ отримає автокефалію. Згодом в УПЦ МП заявили, що варто скликати Собор через екзархів Константинополя.У Київському патріархаті переконані, що розколу церкви після томосу, яким наразі лякає Московський патріархат, не буде, просто УПЦ МП може відійти від спілкування.

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