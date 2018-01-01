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На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр
У селі Дубище розпочав роботу Рожищенський районний інклюзивно-ресурсний центр.

13 вересня голова Волинської ОДА Олександр Савченко у рамках візиту до району оглянув заклад.

Інклюзивно-ресурсний центр офіційно відкрив свої двері 30 серпня. Він розташований на базі Дубищенської школи – для розміщення ІРЦ навчальний заклад «поділилася» приміщеннями.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

У них облаштували кімнати для роботи зі спеціалістами та кабінет лікувальної фізкультури. Його розділили на дві зони: зону ресурсної кімнати та реабілітаційну, де встановили шведські стінки, бруси, балансири та сухий басейн для розвитку тактильних відчуттів у діток.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

У центрі наразі тут працює п’ятеро фахівців, які займаються із дітками.

«У нас працює вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог. Проводимо корекційні заняття та розвиткові заняття та оцінку розвитку», - розповіла директор інклюзивно-ресурсного центру Неля Потрапелюк.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

Нині заклад протягом для відвідує 18 діток, та загалом у районі є 204 дитини із особливими потребами, 23 дитини, як навчаються на інклюзивній формі навчання та 18 діток на індивідуальній формі навчання.

«Батьки приїжджають, привозять діток на заняття, потім інші дітки підуть до своїх спеціалістів… Є батьки, які хочуть користуватися послугами логопеда чи реабілітолога і психолога, бо центр розрахований саме на дітей 2-18 років», - розповіла Потрапелюк.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

За словами бабусі хлопчика, якого саме привели на заняття, дитині тут дуже подобається.

«Він мене постійне питає: «Бабусю, а коли ми знову підемо?» - розповіла жінка.

Послуги центру – безкоштовні для діток та їх батьків, а фінансування роботи закладу здійснюють за кошти освітньої субвенції.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

Голова ОДА залишився задоволеним побаченим.

«Чудовий заклад, добре, що дітки мають куди приходити. Це буде добра підмога для них і їхніх батьків. Я побачив, що у педагогів, які тут працюють, горять очі, і це найголовніше, що з дітьми працюватимуть люди, які вміють дарувати любов», - резюмував голова ОДА.
На Волині почав роботу ще один інклюзивно-ресурсний центр

Нагадаємо, нещодавно інклюзивно-ресурсні центри відкрили також у Луцьку, Старій Вижівці та Ковелі.

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Теги: Рожище, Дубище, інклюзивно-ресурсний центр
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