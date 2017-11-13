На Волині вдвічі збільшилася кількість смертей на підприємствах

Станом на 14 вересня на підприємствах Волинської області смертельно травмувалися 8 працівників.За аналогічний період минулого року трапилося 4 нещасних випадки зі смертельним наслідком, - повідомили в управлінні держпраці у Волинській області.Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих."Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд", -йдеться у повідомлені.