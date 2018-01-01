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Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*

Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Поблизу Луцька завершують будівельні роботи у житловому комплексі «Оріон», який складається із чотирьох квадрохаусів. Ці будинки вирізняються з-поміж інших тим, що складаються із чотирьох дворівневих квартир. Кожна секція має окремий вхід.

Будинки нового типу зводить будівельна компанія «Інвестор», яка вперше на Волині взялася за будівництво квадрохаусів, пише Перший.

ЖК «Оріон» має зручне розташування: район вулиці Чернишевського, село Зміїнець. Це недалеко від Луцька і разом з тим тут менший рівень шуму, чистіше повітря та більше зелені.

Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*


Є де припаркувати авто, а для дітей будуть облаштовані території для розваг. Не дивно, що в «Оріоні» залишилось лише дві вільні квартири. Обидві мають площу 139,06 квадратних метри та складаються із чотирьох кімнат. На обох поверхах є санвузли та гардеробні.

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На першому поверсі – тепла підлога. Тут є просторі вітальня та кухня – по 20,79 та 15,56 квадратних метри відповідно. На другому поверсі розташовані три кімнати площею 14, 96, 23, 29 та 17, 17 квадратних метри.

Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*


Будинки збудовані із використанням матеріалів і технологій, які допомагають зберігати тепло. У квартирах встановлені енергозберігаючі вікна, радіатори «Kermi» та енергоефективні конденсаційні котли, які автоматично зменшують свою потужність, коли немає необхідності в максимальній. Котли працюють тихо та не займають багато місця.

У вартість квартир входить також чистова стяжка та штукатурка, тому після придбання оселі у ній можна відразу починати ремонт.

Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*


Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:

096 030 20 10.

Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Facebook: Будівельна компанія Інвестор

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*

Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ (Перший) та Павло БЕРЕЗЮК (для Першого)

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Теги: Інвестор
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