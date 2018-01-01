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Скільки заробляють топові посадовці Луцькради

Скільки заробляють топові посадовці Луцькради
Стало відомо, скільки заробляють в.о. мера Луцька, радники та заступники.

Які заробітні плати у цих посадовців Конкурент поцікавився у міської ради і отримав помісячну відповідь.

З'ясувалося, що у в.о. міського голови заробітна плата часом більша, аніж у міністра освіти Лілії Гриневич.

Вказані суми із преміями та надбавками. Наприклад, у червні у розмірі 150 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримав премії Костянтин Петрочук. 250% - Ігор Поліщук, по 120% - Недопад та Вербич.

Загалом найбільші зарплати у Григорія Пустовіта, його заступників Григорія Недопада та Юрія Вербича.

Отож, з січня по червень отримані наступні зарплати:

- Секретар міської ради, в.о.міського голови Григорій Пустовіт 191 662 грн

- Заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич 188 708 грн

- Перший заступник міського голови Григорій Недопад 150 183 грн

- Заступник міського голови Костянтин Петрочук 139 054 грн

- Заступник міського голови Олександр Рачков (без урахування червня) 116 736 грн

- Радник міського голови Ігор Поліщук 103 205 грн

- Радник міського голови Анатолій Миронюк 66 627 грн

- Помічник міського голови Борис Смаль 59 698 грн

- Радник міського голови Мар'яна Сорочук 53 554 грн

Скільки заробляють топові посадовці Луцькради

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Теги: гроші, Луцькрада
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