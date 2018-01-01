Скільки заробляють топові посадовці Луцькради





Які заробітні плати у цих посадовців



З'ясувалося, що у в.о. міського голови заробітна плата часом більша, аніж у міністра освіти Лілії Гриневич.



Вказані суми із преміями та надбавками. Наприклад, у червні у розмірі 150 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримав премії Костянтин Петрочук. 250% - Ігор Поліщук, по 120% - Недопад та Вербич.



Загалом найбільші зарплати у Григорія Пустовіта, його заступників Григорія Недопада та Юрія Вербича.



Отож, з січня по червень отримані наступні зарплати:



- Секретар міської ради, в.о.міського голови Григорій Пустовіт 191 662 грн



- Заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич 188 708 грн



- Перший заступник міського голови Григорій Недопад 150 183 грн



- Заступник міського голови Костянтин Петрочук 139 054 грн



- Заступник міського голови Олександр Рачков (без урахування червня) 116 736 грн



- Радник міського голови Ігор Поліщук 103 205 грн



- Радник міського голови Анатолій Миронюк 66 627 грн



- Помічник міського голови Борис Смаль 59 698 грн



- Радник міського голови Мар'яна Сорочук 53 554 грн





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, скільки заробляють в.о. мера Луцька, радники та заступники.Які заробітні плати у цих посадовців Конкурент поцікавився у міської ради і отримав помісячну відповідь.З'ясувалося, що у в.о. міського голови заробітна плата часом більша, аніж у міністра освітиВказані суми із преміями та надбавками. Наприклад, у червні у розмірі 150 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримав премії. 250% -, по 120% -таЗагалом найбільші зарплати у, його заступників Григорія Недопада та Юрія Вербича.Отож, з січня по червень отримані наступні зарплати:- Секретар міської ради, в.о.міського голови Григорій Пустовіт 191 662 грн- Заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич 188 708 грн- Перший заступник міського голови Григорій Недопад 150 183 грн- Заступник міського голови Костянтин Петрочук 139 054 грн- Заступник міського голови(без урахування червня) 116 736 грн- Радник міського голови Ігор Поліщук 103 205 грн- Радник міського голови66 627 грн- Помічник міського голови59 698 грн- Радник міського голови53 554 грн

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