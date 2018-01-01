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На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО

На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську нетверезий чоловік влаштував дебош у магазині колишньої дружини. Згодом він вийшов та розтрощив автівку жінки.

Це сталося 13 вересня, близько 17 години, – пише БУГ.

Сімейна драма триває вже три роки, а розлучилася пара 9 років тому. Чоловік Юрій Н. не дає спокійно жити колишній дружині та 12-річній доньці. Та такого, як трапилося вчора, як розповідає жінка, ще не було.

П’яний чоловік на сірій BMW Х5 на польській реєстрації під’їхав до «Студії квітів», яка знаходиться майже в центрі по вулиці Винниченка. Зайшовши в магазин, почав кричати, кидатися товаром, копати меблі та погрожувати колишній дружині, власниці торгового закладу, яка нещодавно його відчинила.

У «Студії квітів» була і їхня донька та продавець. Дебошир вигнав жінку з магазину, залякуючи дитиною.

Жінка побігла в сусідній магазин, де зачинилася з продавцем та зателефонувала на 102. Забігаючи наперед, відзначимо, що поліція приїхала через 20 хвилин. Жінка набрала до мами колишнього, яка сказала, що нічим не може допомогти.

За цей час до магазину під’їхала сестра чоловіка і пробувала його заспокоїти. Поки вони розмовляли, дитині та продавцю вдалося втекти.

Потім чоловік взяв залізний предмет і почав бити автомобіль, порізав собі руку.

Коли на місце прибула поліція, чоловіка заспокоювала сестра, разом з перехожим пробували надати медичну допомогу, перемотати руку. Правоохоронці просто стояли. При них чоловік добив вікна в автомобілі, сів у машину і поїхав з сестрою. Як виявилося, в лікарню.

Ввечері усі учасники інциденту в Нововолинському відділі поліції давали пояснення.

Про події, які відбувалися в білий день майже в центрі міста, дії дебошира та правоохоронців, можна подивитися у сюжеті із записів з камери відеоспостереження.

За словами жінки, патрульні казали, що не могли нічого зробити, не один рік за ним стежать, бо їздить п’яним. Вона розповідає, що в поліції купа заяв від неї на колишнього.

«Заплачу за адмінпорушення і що? Ти їздити на машині більше не будеш. Повернуся і спалю вас», – такі фрази лунали вчора від чоловіка.

Зранку стало відомо, що вночі побили ролет та вікно вхідних дверей квіткового магазину. Деталі цього інциденту та коментар поліції згодом.

На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Нововолинськ, скандал, дебошир, алкоголь
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