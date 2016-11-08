Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.



Нагадаємо, надвечір 10 липня 2018 року мобільний патруль Ківерцівського відділу поліції



До намірів поліцейських скласти протокол про вчинення ним адміністративних правопорушень водій поставився агресивно, почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою, а тоді, щоб не їхати у відділ поліції, намагався втекти.



Коли ж поліцейські наздогнали його та надягнули кайданки, зловмисник примудрився кілька разів вдарити одного з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.



За вчинення цього правопорушення молодик постане перед судом, який обере йому міру покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть ківерчанина, який наніс тілесні ушкодження працівникові поліції під час виконанням цим працівником службових обов’язків.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Нагадаємо, надвечір 10 липня 2018 року мобільний патруль Ківерцівського відділу поліції зупинив на вулиці Київській у Ківерцях автомобіль "Фольксваген-Гольф" на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував раніше судимий за шахрайство молодик у стані алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія в чоловіка не було.До намірів поліцейських скласти протокол про вчинення ним адміністративних правопорушень водій поставився агресивно, почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою, а тоді, щоб не їхати у відділ поліції, намагався втекти.Коли ж поліцейські наздогнали його та надягнули кайданки, зловмисник примудрився кілька разів вдарити одного з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.За вчинення цього правопорушення молодик постане перед судом, який обере йому міру покарання.

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