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Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського

Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського
Судитимуть ківерчанина, який наніс тілесні ушкодження працівникові поліції під час виконанням цим працівником службових обов’язків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Нагадаємо, надвечір 10 липня 2018 року мобільний патруль Ківерцівського відділу поліції зупинив на вулиці Київській у Ківерцях автомобіль "Фольксваген-Гольф" на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував раніше судимий за шахрайство молодик у стані алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія в чоловіка не було.

До намірів поліцейських скласти протокол про вчинення ним адміністративних правопорушень водій поставився агресивно, почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою, а тоді, щоб не їхати у відділ поліції, намагався втекти.

Коли ж поліцейські наздогнали його та надягнули кайданки, зловмисник примудрився кілька разів вдарити одного з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

За вчинення цього правопорушення молодик постане перед судом, який обере йому міру покарання.


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Теги: євробляхи, побиття, Ківерці, поліцейський
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