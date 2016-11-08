Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського
Сьогодні, 11:36
Судитимуть ківерчанина, який наніс тілесні ушкодження працівникові поліції під час виконанням цим працівником службових обов’язків.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, надвечір 10 липня 2018 року мобільний патруль Ківерцівського відділу поліції зупинив на вулиці Київській у Ківерцях автомобіль "Фольксваген-Гольф" на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував раніше судимий за шахрайство молодик у стані алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія в чоловіка не було.
До намірів поліцейських скласти протокол про вчинення ним адміністративних правопорушень водій поставився агресивно, почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою, а тоді, щоб не їхати у відділ поліції, намагався втекти.
Коли ж поліцейські наздогнали його та надягнули кайданки, зловмисник примудрився кілька разів вдарити одного з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.
За вчинення цього правопорушення молодик постане перед судом, який обере йому міру покарання.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, надвечір 10 липня 2018 року мобільний патруль Ківерцівського відділу поліції зупинив на вулиці Київській у Ківерцях автомобіль "Фольксваген-Гольф" на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував раніше судимий за шахрайство молодик у стані алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія в чоловіка не було.
До намірів поліцейських скласти протокол про вчинення ним адміністративних правопорушень водій поставився агресивно, почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою, а тоді, щоб не їхати у відділ поліції, намагався втекти.
Коли ж поліцейські наздогнали його та надягнули кайданки, зловмисник примудрився кілька разів вдарити одного з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.
За вчинення цього правопорушення молодик постане перед судом, який обере йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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