Безініціативнісь та безпомічність: Савченко розкритикував роботу волинського посадовця

Голову Волинської обласної адміністраціїпід час оглядуу Локачах вразили «масштаби» проблеми – її давно міг би вирішити селищний голова13 вересня Савченко їздив у Локачинський район із робочою поїздкою. У Локачах йому показали аварійний міст, який з’єднує береги річки Луга.Його будували ще у 1950 році, однак від того часу міст «безгосподарний», тобто не перебуває на балансі жодної зі структур.«Оскільки це річка, а землі мають відноситися до державної форми власності, тому, на мою думку, було б доцільно, щоб його взяли на баланс ті структури, як на фаховому рівні могли б це питання вирішити. Однак, як орган місцевого самоврядування ми не будемо стояти осторонь питання, а будемо максимально «включатися», щоб питання вирішити», - зауважив Іус. За словами посадовця, йому надали довідку з ОДА щодо можливих шляхів вирішення, один із яких - після рішення ради взяти міст на баланс селища. Тоді була б змога замовити проектно-кошторисну документацію та відремонтувати міст. Однак це питання треба вивчити, адже річка - водний ресурс, а земля поблизу – державної власності. Тож, на думку Іуса, провідну роль тут мали б відіграти відповідні державні структури.«На мою думку, тут потрібний великий фінансовий ресурс. А це питання треба вирішувати якісно, бо якщо робити як-небудь, як поточний ремонт – це, можливо, ми могли б зробити і самі», - мовив посадовець.Натомість голова ОДА висловив незадоволення таким підходом місцевої влади до вирішення проблеми.«Мене привезли на об’єкт, який, напевне, можна відремонтувати тисяч за 15-20… Це наскільки треба в себе не вірити, щоб вести голову адміністрації на об’єкт, в якого вартість робіт така маленька? Невже мені немає чого робити? На жаль, така проблема існує»,- мовив Савченко. Також він зауважив, що Локачинський район – один із найбідніших районів, і сьогодні, він, можливо, частково побачив причину.«Наскільки безініціативні та безпомічні люди. Голова селищної ради тут з 2006 року – це 12 років, і за стільки часу він так і не зрозумів, що тут можна зробити. Так, тує є маленька юридична проблема – цей міст безгосподарний, він нічий, і ніхто не знає, хто ним має займатися. Видно, що зробити це доведеться мені», - сказав Савченко, Відтак, він пообіцяв швидко прийняти рішення і зробити так, аби міст відремонтували.