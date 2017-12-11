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Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО

Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО
Під час демонтажу старого перекриття у будинку в Луцьку чоловік виявив приховану зброю, гранати та набої.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився 13 вересня.

Під час огляду перекриття будинку вибухотехніки виявили 32 гранти «М-24», карабін «Мосіна», 239 набоїв до нього та 113 набоїв невідомого калібру.

Виявлені боєприпаси та зброю вилучили. За цим фактом триває перевірка.
Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО
Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО
Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО

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Теги: арсенал, зброя, Луцьк
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