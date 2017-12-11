Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Інцидент трапився 13 вересня.



Під час огляду перекриття будинку вибухотехніки виявили 32 гранти «М-24», карабін «Мосіна», 239 набоїв до нього та 113 набоїв невідомого калібру.



Виявлені боєприпаси та зброю вилучили. За цим фактом триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час демонтажу старого перекриття у будинку в Луцьку чоловік виявив приховану зброю, гранати та набої.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Інцидент трапився 13 вересня.Під час огляду перекриття будинку вибухотехніки виявили 32 гранти «М-24», карабін «Мосіна», 239 набоїв до нього та 113 набоїв невідомого калібру.Виявлені боєприпаси та зброю вилучили. За цим фактом триває перевірка.

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