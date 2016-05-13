У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Ковелі під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 57-річного місцевого жителя поліцейські знайшли арсенал зброї.
Про це пише прес-службі ГУНП у Волинській області.
Полісмени виявили та вилучили 134 набої колібру 5,6 мм, 41 набій – 7,62 мм, диск до кулемета «Дегтярьова» з набоями, стартовий пістолет із ознаками переробки та багнет.
Усе вилучене направили на дослідження.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише прес-службі ГУНП у Волинській області.
Полісмени виявили та вилучили 134 набої колібру 5,6 мм, 41 набій – 7,62 мм, диск до кулемета «Дегтярьова» з набоями, стартовий пістолет із ознаками переробки та багнет.
Усе вилучене направили на дослідження.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У пологовому волинянин отримав посвідчення донора СРСР
Сьогодні, 12:12
Безініціативнісь та безпомічність: Савченко розкритикував роботу волинського посадовця
Сьогодні, 12:02
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
Сьогодні, 11:56
Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО
Сьогодні, 11:52