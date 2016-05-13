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У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО

У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
У Ковелі під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 57-річного місцевого жителя поліцейські знайшли арсенал зброї.

Про це пише прес-службі ГУНП у Волинській області.

Полісмени виявили та вилучили 134 набої колібру 5,6 мм, 41 набій – 7,62 мм, диск до кулемета «Дегтярьова» з набоями, стартовий пістолет із ознаками переробки та багнет.

Усе вилучене направили на дослідження.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО

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Теги: зброя, Ковель, поліція, вилучення, набої
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