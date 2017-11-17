У пологовому волинянин отримав посвідчення донора СРСР
Сьогодні, 12:12
У луцькому пологовому волинському журналісту Нестору Ліпичу видали посвідчення донора радянського зразка.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Четвертий раз здав кров добровільно, в рамках благодійності та вийшов з лікарні усміхненим... Бо такого документу отримати не очікував. Посвідчення донора СРСР видають у Луцькому клінічному пологовому будинку. Пояснюють це тим, що немає книг нового зразка, а записати дату здачі крові можна де-небудь. Склалося враження, що СРСР існує, бо книга настільки новенька, як щойно отриманий біометричний паспорт", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Четвертий раз здав кров добровільно, в рамках благодійності та вийшов з лікарні усміхненим... Бо такого документу отримати не очікував. Посвідчення донора СРСР видають у Луцькому клінічному пологовому будинку. Пояснюють це тим, що немає книг нового зразка, а записати дату здачі крові можна де-небудь. Склалося враження, що СРСР існує, бо книга настільки новенька, як щойно отриманий біометричний паспорт", - йдеться у дописі.
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