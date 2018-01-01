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Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО

Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
Правоохоронці виявили у ковельчан наркотики.

У ніч на 14 вересня у Ковелі патрульні поліцейські спільно з правоохоронцями роти тактико-оперативного реагування виявили 3 осіб з речовинами, схожими на наркотичні, - повідомил у прес-службі волинських патрульних.

Першу подію зафіксували на вулиці Відродження. Тут у 27-річного громадянина в приміщенні інтернет-клубу знайшли 2 поліетиленові пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Другий випадок зафіксували на вулиці Грушевського. 24-річний молодик мав при собі зелену речовину, схожу на канабіс.

Третього порушника з забороненою речовиною зупинили на автомобілі по вулиці Володимирській. 20-річний волинянин перевозив в салоні речовину, схожу на зерна коноплі.

У всіх випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка проводила подальші експертизи і допити підозрюваних.
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО


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Теги: наркотики, кримінал, поліція, Ковель
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