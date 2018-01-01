Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Правоохоронці виявили у ковельчан наркотики.
У ніч на 14 вересня у Ковелі патрульні поліцейські спільно з правоохоронцями роти тактико-оперативного реагування виявили 3 осіб з речовинами, схожими на наркотичні, - повідомил у прес-службі волинських патрульних.
Першу подію зафіксували на вулиці Відродження. Тут у 27-річного громадянина в приміщенні інтернет-клубу знайшли 2 поліетиленові пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
Другий випадок зафіксували на вулиці Грушевського. 24-річний молодик мав при собі зелену речовину, схожу на канабіс.
Третього порушника з забороненою речовиною зупинили на автомобілі по вулиці Володимирській. 20-річний волинянин перевозив в салоні речовину, схожу на зерна коноплі.
У всіх випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка проводила подальші експертизи і допити підозрюваних.
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У ніч на 14 вересня у Ковелі патрульні поліцейські спільно з правоохоронцями роти тактико-оперативного реагування виявили 3 осіб з речовинами, схожими на наркотичні, - повідомил у прес-службі волинських патрульних.
Першу подію зафіксували на вулиці Відродження. Тут у 27-річного громадянина в приміщенні інтернет-клубу знайшли 2 поліетиленові пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
Другий випадок зафіксували на вулиці Грушевського. 24-річний молодик мав при собі зелену речовину, схожу на канабіс.
Третього порушника з забороненою речовиною зупинили на автомобілі по вулиці Володимирській. 20-річний волинянин перевозив в салоні речовину, схожу на зерна коноплі.
У всіх випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка проводила подальші експертизи і допити підозрюваних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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