Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО

Правоохоронці виявили у ковельчан наркотики.У ніч на 14 вересня у Ковелі патрульні поліцейські спільно з правоохоронцями роти тактико-оперативного реагування виявили 3 осіб з речовинами, схожими на наркотичні, - повідомил у прес-службі волинських патрульних.Першу подію зафіксували на вулиці Відродження. Тут у 27-річного громадянина в приміщенні інтернет-клубу знайшли 2 поліетиленові пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.Другий випадок зафіксували на вулиці Грушевського. 24-річний молодик мав при собі зелену речовину, схожу на канабіс.Третього порушника з забороненою речовиною зупинили на автомобілі по вулиці Володимирській. 20-річний волинянин перевозив в салоні речовину, схожу на зерна коноплі.У всіх випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка проводила подальші експертизи і допити підозрюваних.