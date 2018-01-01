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В Україні заборонили відомий антисептик та настойку

В Україні заборонили відомий антисептик та настойку
В Україні від п’ятниці, 14 вересня, встановили тимчасову заборону на антисептик "Спирт етиловий" та "Евкаліпта настойку".

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24.

Мова йде про "Спирт етиловий" 96%, розчин по 100 мл у флаконах, серії 010218. Виробником є Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна. Реєстраційне посвідчення – UA/15305/01/02. Заборону встановили через невідповідність за показником "Об'єм вмісту контейнера".

Під заборону потрапила "Евкаліпту настойка" для зовнішнього та внутрішнього застосування серії 41017. Виробником препарату виступає ПАТ "Лубнифарм", Україна. РП – UA/7019/01/01. Настойку використовують для лікування запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів і порожнини рота, при порушеннях сну та легких формах неврозів.

А от з розчину "Етанол" 96 %, серії 010617 виробництва ТОВ "Фарма Черкас" (Україна) зняли тимчасову заборону. РП – UA/14597/01/02.


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Теги: заборона, медицина, препарати
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