Вдова волинського атовця народила донечку

Катерина Хлопецька (Бугайова) вночі народила донечку.



У найважчий період цієї війни вона була волонтеркою у шпиталі Дніпра, - повідомляє



Там і познайомилася з нововолинцем Олександром Бугайовим – у нього була контузія. Доглядала, підбадьорювала. Вдома на нього чекала лише бабуся.



На початку липня за загадкових обставин у Нововолинську пішов із життя її чоловік Олександр – колишній десантник, учасник бойових дій на сході.



"Маленька, тендітна Катя у свої 19 років не лише зазнала великого горя, а й стикнулася з купою побутових та соціальних проблем. Її мама мешкає на Львівщині. Катя з липня чекала дитину тут, у Нововолинську", - йдеться у публікації.



Сьогодні вночі вона радісно повідомила РАДАРУ: "Родила! Донечка!".



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