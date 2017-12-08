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Вдова волинського атовця народила донечку

Вдова волинського атовця народила донечку
Волонтерка Катерина Хлопецька (Бугайова) вночі народила донечку.

У найважчий період цієї війни вона була волонтеркою у шпиталі Дніпра, - повідомляє Радар.

Там і познайомилася з нововолинцем Олександром Бугайовим – у нього була контузія. Доглядала, підбадьорювала. Вдома на нього чекала лише бабуся.

На початку липня за загадкових обставин у Нововолинську пішов із життя її чоловік Олександр – колишній десантник, учасник бойових дій на сході.

"Маленька, тендітна Катя у свої 19 років не лише зазнала великого горя, а й стикнулася з купою побутових та соціальних проблем. Її мама мешкає на Львівщині. Катя з липня чекала дитину тут, у Нововолинську", - йдеться у публікації.

Сьогодні вночі вона радісно повідомила РАДАРУ: "Родила! Донечка!".

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Теги: діти, народження, пологи
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