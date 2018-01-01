У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
У Рівному на перехресті вулиць Макарова та Дубнівської Opel Vectra зіткнувся з поліцейським автомобілем.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
З'ясувалося, що 31-річний рівнянин, який керував OPEL Vectra на іноземній реєстрації, рухався зі сторони вулиці Макарова у напрямку Дубенської. На перехресті під час здійснення повороту ліворуч він не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Управління поліції охорони в Рівненській області, яким керував 32-річний сержант.
«Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали забійні рани голови, крім того ще одному поліцейському, який перебував у авто, в око потрапило скло. Кермувальники двох транспортних засобів були тверезі», - зазначили в поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
З'ясувалося, що 31-річний рівнянин, який керував OPEL Vectra на іноземній реєстрації, рухався зі сторони вулиці Макарова у напрямку Дубенської. На перехресті під час здійснення повороту ліворуч він не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Управління поліції охорони в Рівненській області, яким керував 32-річний сержант.
«Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали забійні рани голови, крім того ще одному поліцейському, який перебував у авто, в око потрапило скло. Кермувальники двох транспортних засобів були тверезі», - зазначили в поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
Вдова волинського атовця народила донечку
Сьогодні, 12:59
В Україні заборонили відомий антисептик та настойку
Сьогодні, 12:48