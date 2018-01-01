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У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО

У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО
У Рівному на перехресті вулиць Макарова та Дубнівської Opel Vectra зіткнувся з поліцейським автомобілем.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.

З'ясувалося, що 31-річний рівнянин, який керував OPEL Vectra на іноземній реєстрації, рухався зі сторони вулиці Макарова у напрямку Дубенської. На перехресті під час здійснення повороту ліворуч він не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Управління поліції охорони в Рівненській області, яким керував 32-річний сержант.

«Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали забійні рани голови, крім того ще одному поліцейському, який перебував у авто, в око потрапило скло. Кермувальники двох транспортних засобів були тверезі», - зазначили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.




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Теги: ДТП, аварія, Рівне, поліція, євробляха
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