У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає



З'ясувалося, що 31-річний рівнянин, який керував OPEL Vectra на іноземній реєстрації, рухався зі сторони вулиці Макарова у напрямку Дубенської. На перехресті під час здійснення повороту ліворуч він не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Управління поліції охорони в Рівненській області, яким керував 32-річний сержант.



«Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали забійні рани голови, крім того ще одному поліцейському, який перебував у авто, в око потрапило скло. Кермувальники двох транспортних засобів були тверезі», - зазначили в поліції.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.



Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на перехресті вулиць Макарова та Дубнівської Opel Vectra зіткнувся з поліцейським автомобілем.Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН З'ясувалося, що 31-річний рівнянин, який керував OPEL Vectra на іноземній реєстрації, рухався зі сторони вулиці Макарова у напрямку Дубенської. На перехресті під час здійснення повороту ліворуч він не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Управління поліції охорони в Рівненській області, яким керував 32-річний сержант.«Внаслідок ДТП обоє водіїв отримали забійні рани голови, крім того ще одному поліцейському, який перебував у авто, в око потрапило скло. Кермувальники двох транспортних засобів були тверезі», - зазначили в поліції.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію