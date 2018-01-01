Поліція трьох волинських районів отримала позашляховики. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили у прес-службі



14 вересня керівник поліції Волині Петро Шпига вручив ключі від службових автомобілів «Nissan Patrol» співробітникам груп реагування патрульної поліції Камінь-Каширського, Маневицького та Любешівського підрозділів поліції.



«Транспортні засоби використовуватимуть для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян. Позашляховиками користуватимуться групи реагування патрульної поліції під час охорони правопорядку в лісових масивах у місцях ймовірного незаконного видобутку бурштину», - зазначив Петро Шпига.



Автомобілі також використовуватимуть для оперативного реагування на виклики жителів віддалених населених пунктів, забезпечення правопорядку у важкодоступних місцевостях.



Керівник поліції Волині привітав поліцейських із оновленням парку та наголосив на важливості бережливого ставлення до ввірених ним транспортних засобів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські трьох районів на Волині отримали ключі від позашляховиків Nissan Patrol.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області 14 вересня керівник поліції Волинівручив ключі від службових автомобілів «Nissan Patrol» співробітникам груп реагування патрульної поліції Камінь-Каширського, Маневицького та Любешівського підрозділів поліції.«Транспортні засоби використовуватимуть для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян. Позашляховиками користуватимуться групи реагування патрульної поліції під час охорони правопорядку в лісових масивах у місцях ймовірного незаконного видобутку бурштину», - зазначив Петро Шпига.Автомобілі також використовуватимуть для оперативного реагування на виклики жителів віддалених населених пунктів, забезпечення правопорядку у важкодоступних місцевостях.Керівник поліції Волині привітав поліцейських із оновленням парку та наголосив на важливості бережливого ставлення до ввірених ним транспортних засобів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію