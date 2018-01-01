Поліція трьох волинських районів отримала позашляховики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Поліцейські трьох районів на Волині отримали ключі від позашляховиків Nissan Patrol.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
14 вересня керівник поліції Волині Петро Шпига вручив ключі від службових автомобілів «Nissan Patrol» співробітникам груп реагування патрульної поліції Камінь-Каширського, Маневицького та Любешівського підрозділів поліції.
«Транспортні засоби використовуватимуть для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян. Позашляховиками користуватимуться групи реагування патрульної поліції під час охорони правопорядку в лісових масивах у місцях ймовірного незаконного видобутку бурштину», - зазначив Петро Шпига.
Автомобілі також використовуватимуть для оперативного реагування на виклики жителів віддалених населених пунктів, забезпечення правопорядку у важкодоступних місцевостях.
Керівник поліції Волині привітав поліцейських із оновленням парку та наголосив на важливості бережливого ставлення до ввірених ним транспортних засобів.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
14 вересня керівник поліції Волині Петро Шпига вручив ключі від службових автомобілів «Nissan Patrol» співробітникам груп реагування патрульної поліції Камінь-Каширського, Маневицького та Любешівського підрозділів поліції.
«Транспортні засоби використовуватимуть для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян. Позашляховиками користуватимуться групи реагування патрульної поліції під час охорони правопорядку в лісових масивах у місцях ймовірного незаконного видобутку бурштину», - зазначив Петро Шпига.
Автомобілі також використовуватимуть для оперативного реагування на виклики жителів віддалених населених пунктів, забезпечення правопорядку у важкодоступних місцевостях.
Керівник поліції Волині привітав поліцейських із оновленням парку та наголосив на важливості бережливого ставлення до ввірених ним транспортних засобів.
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