«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
У Луцьку затримали п'яного водія, який порушував ПДР. Згодом чоловік пропонував поліцейському хабар, щоб «вирішити питання».
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
13 вересня близько 23 години, луцькі патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм на автомобілі SsangYong: йшлось про те, що особа може керувати в стані сп’яніння.
Вказаний транспортний засіб виявили і зупинили на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька.
Водій не лише був нетверезим, а й не увімкнув перед тим покажчик повороту і не мав полісу страхування.
Під час спілкування з інспектором 44-річний порушник намагався надати йому неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, а потім взагалі спитав, скільки потрібно дати грошей, аби відкупитись – був готовий на будь-яку суму, аби його відпустили і вдали, ніби й не зупиняли.
Патрульний попередив порушника про кримінальну відповідальність за спробу дачі хабаря, однак той на зауваження не відреагував.
Тож на водія оформили 1 об’єднану постанову, 1 протокол, а також викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер йому загрожує ще й кримінал за спробу підкупу правоохоронця.
Також встановили, що особа вже перебувала у місцях позбавлення волі за тяжкий злочин.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
13 вересня близько 23 години, луцькі патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм на автомобілі SsangYong: йшлось про те, що особа може керувати в стані сп’яніння.
Вказаний транспортний засіб виявили і зупинили на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька.
Водій не лише був нетверезим, а й не увімкнув перед тим покажчик повороту і не мав полісу страхування.
Під час спілкування з інспектором 44-річний порушник намагався надати йому неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, а потім взагалі спитав, скільки потрібно дати грошей, аби відкупитись – був готовий на будь-яку суму, аби його відпустили і вдали, ніби й не зупиняли.
Патрульний попередив порушника про кримінальну відповідальність за спробу дачі хабаря, однак той на зауваження не відреагував.
Тож на водія оформили 1 об’єднану постанову, 1 протокол, а також викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер йому загрожує ще й кримінал за спробу підкупу правоохоронця.
Також встановили, що особа вже перебувала у місцях позбавлення волі за тяжкий злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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