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«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО

«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку затримали п'яного водія, який порушував ПДР. Згодом чоловік пропонував поліцейському хабар, щоб «вирішити питання».

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

13 вересня близько 23 години, луцькі патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм на автомобілі SsangYong: йшлось про те, що особа може керувати в стані сп’яніння.

Вказаний транспортний засіб виявили і зупинили на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька.

Водій не лише був нетверезим, а й не увімкнув перед тим покажчик повороту і не мав полісу страхування.

Під час спілкування з інспектором 44-річний порушник намагався надати йому неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, а потім взагалі спитав, скільки потрібно дати грошей, аби відкупитись – був готовий на будь-яку суму, аби його відпустили і вдали, ніби й не зупиняли.

Патрульний попередив порушника про кримінальну відповідальність за спробу дачі хабаря, однак той на зауваження не відреагував.

Тож на водія оформили 1 об’єднану постанову, 1 протокол, а також викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер йому загрожує ще й кримінал за спробу підкупу правоохоронця.

Також встановили, що особа вже перебувала у місцях позбавлення волі за тяжкий злочин.

«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: поліція, Луцьк, алкоголь
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