Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 14:08
Волинський фотограф Максим Рудік показав неймовірні світлини білих лелек.
Серію фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). Молоді лелеки, які нещодавно покинули гніздо і прилетіли до когось на будинки. Волинська обл, Рожищенський район, с. Носачевичі. 29 липня 2018 року", - йдеться у дописі.
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Серію фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). Молоді лелеки, які нещодавно покинули гніздо і прилетіли до когось на будинки. Волинська обл, Рожищенський район, с. Носачевичі. 29 липня 2018 року", - йдеться у дописі.
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