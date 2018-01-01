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Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа

Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Волинський фотограф Максим Рудік показав неймовірні світлини білих лелек.

Серію фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Білі лелеки (лат. Ciconia ciconia). Молоді лелеки, які нещодавно покинули гніздо і прилетіли до когось на будинки. Волинська обл, Рожищенський район, с. Носачевичі. 29 липня 2018 року", - йдеться у дописі.

Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа
Молоді лелеки в об'єктиві волинського фотографа

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Теги: фото, Максим Рудік
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