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У Любешівському районі – карантин через небезпечного жука

У Любешівському районі – карантин через небезпечного жука
У Любешівському районі запровадили карантин через виявлення шкідника - західного кукурудзяного жука.

У зв’язку з виявленням на території Любешівського району регульованого шкідливого організму – західного кукурудзяного жука, 13 вересня запроваджено карантинний режим на площі 0,2976 га, - повідомили в головному управлінні держпродспоживслужби у Волинській області.

Вперше на території Волинської області західний кукурудзяний жук був виявлений у 2017 році методом феромонних пасток. Карантинний режим запроваджений вже у таких районах як: Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ковельський, Локачинський, Луцький, Ратнівський, Старовижівський, Турійський на площі 406,2376га.

Не меншу загрозу становлять личинки, пошкоджуюючи кореневу систему на ранньому етапі розвитку кукурудзи. Що може призвести не лише до ослаблення, а й до загибелі рослин. Ослаблені рослини стають сприйнятливішими до різних захворювань, за рахунок того, що жуки та личинки є переносниками різноманітних збудників захворювань кукурудзи: грибкових, бактеріальних, вірусних.

Пошкоджені дорослі рослини під час сильних вітрів та дощів легко полягають, і стебло набуває форми «гусячої шиї». При цьому стає повністю або частково неможливий механізований збір врожаю.

Нагадаємо, через масове поширення Західного кукурудзяного жука у дев’ятьох районах Волинської області запровадили карантинний режим.

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Теги: карантин, жук
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