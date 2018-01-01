У Любешівському районі – карантин через небезпечного жука
Сьогодні, 14:18
У Любешівському районі запровадили карантин через виявлення шкідника - західного кукурудзяного жука.
У зв’язку з виявленням на території Любешівського району регульованого шкідливого організму – західного кукурудзяного жука, 13 вересня запроваджено карантинний режим на площі 0,2976 га, - повідомили в головному управлінні держпродспоживслужби у Волинській області.
Вперше на території Волинської області західний кукурудзяний жук був виявлений у 2017 році методом феромонних пасток. Карантинний режим запроваджений вже у таких районах як: Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ковельський, Локачинський, Луцький, Ратнівський, Старовижівський, Турійський на площі 406,2376га.
Не меншу загрозу становлять личинки, пошкоджуюючи кореневу систему на ранньому етапі розвитку кукурудзи. Що може призвести не лише до ослаблення, а й до загибелі рослин. Ослаблені рослини стають сприйнятливішими до різних захворювань, за рахунок того, що жуки та личинки є переносниками різноманітних збудників захворювань кукурудзи: грибкових, бактеріальних, вірусних.
Пошкоджені дорослі рослини під час сильних вітрів та дощів легко полягають, і стебло набуває форми «гусячої шиї». При цьому стає повністю або частково неможливий механізований збір врожаю.
Нагадаємо, через масове поширення Західного кукурудзяного жука у дев’ятьох районах Волинської області запровадили карантинний режим.
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У зв’язку з виявленням на території Любешівського району регульованого шкідливого організму – західного кукурудзяного жука, 13 вересня запроваджено карантинний режим на площі 0,2976 га, - повідомили в головному управлінні держпродспоживслужби у Волинській області.
Вперше на території Волинської області західний кукурудзяний жук був виявлений у 2017 році методом феромонних пасток. Карантинний режим запроваджений вже у таких районах як: Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ковельський, Локачинський, Луцький, Ратнівський, Старовижівський, Турійський на площі 406,2376га.
Не меншу загрозу становлять личинки, пошкоджуюючи кореневу систему на ранньому етапі розвитку кукурудзи. Що може призвести не лише до ослаблення, а й до загибелі рослин. Ослаблені рослини стають сприйнятливішими до різних захворювань, за рахунок того, що жуки та личинки є переносниками різноманітних збудників захворювань кукурудзи: грибкових, бактеріальних, вірусних.
Пошкоджені дорослі рослини під час сильних вітрів та дощів легко полягають, і стебло набуває форми «гусячої шиї». При цьому стає повністю або частково неможливий механізований збір врожаю.
Нагадаємо, через масове поширення Західного кукурудзяного жука у дев’ятьох районах Волинської області запровадили карантинний режим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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