Чи матимуть пенсію і стаж ті, хто працює за кордоном
Сьогодні, 19:45
Останнім часом все частіше виникають питання про те, як нараховують страховий стаж громадянам України, які працюють за кордоном, і на яку пенсію вони можуть розраховувати.
Виявляється, що все залежить від наявності договорів про пенсійне забезпечення. З якими країнами Україна їх вже підписала, розповіла перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Анна Вовкогон, - пише etcetera.media.
ФАКТ. Україна підписала 23 міжнародних договори, якими регулюються питання пенсійного забезпечення. Вони, своєю чергою, діляться на два види.
1 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПРИНЦИПІ
Це означає, що пенсію платить держава, на території якої громадянин проживає. Такий вид договору підписано з країнами СНД, а також Угорщиною, Румунією, Монголією. Якщо ви працювали в одній з цих країн офіційно, то отриманий стаж буде враховуватися в Україні і навпаки.
Коли прийде час виходити на пенсію, її має платити держава, на території якої ви на той період часу проживаєте, згідно з її законодавством.
2 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРОПОРЦІЙНОМУ ПРИНЦИПІ
Це означає, що кожна зі сторін призначає і виплачує пенсію за відповідний стаж, який був придбаний на її території.
Такі договори України підписала з Латвією, Естонією, Литвою, Польщею, Болгарією, Іспанією, Португалією, Чехією і Словаччиною.
Тобто, якщо ви працювали в перерахованих вище країнах і «заробили» там якийсь стаж, ви будете отримувати іноземну пенсію.
У ЯКИХ ВИПАДКАХ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ НЕ ВРАХОВУЮТЬ?
Якщо ви працювали в країні, з якою Україна не підписала договір про соціальне страхування, стаж не враховується. Це – Греція, Італія, США.
З ЯКИМИ КРАЇНАМИ УКРАЇНА ПІДПИШЕ ДОГОВОРИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ?
Зараз до підписання готуються договори про соцзабезпечення з Німеччиною, а також Державою Ізраїль.
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Виявляється, що все залежить від наявності договорів про пенсійне забезпечення. З якими країнами Україна їх вже підписала, розповіла перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Анна Вовкогон, - пише etcetera.media.
ФАКТ. Україна підписала 23 міжнародних договори, якими регулюються питання пенсійного забезпечення. Вони, своєю чергою, діляться на два види.
1 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПРИНЦИПІ
Це означає, що пенсію платить держава, на території якої громадянин проживає. Такий вид договору підписано з країнами СНД, а також Угорщиною, Румунією, Монголією. Якщо ви працювали в одній з цих країн офіційно, то отриманий стаж буде враховуватися в Україні і навпаки.
Коли прийде час виходити на пенсію, її має платити держава, на території якої ви на той період часу проживаєте, згідно з її законодавством.
2 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРОПОРЦІЙНОМУ ПРИНЦИПІ
Це означає, що кожна зі сторін призначає і виплачує пенсію за відповідний стаж, який був придбаний на її території.
Такі договори України підписала з Латвією, Естонією, Литвою, Польщею, Болгарією, Іспанією, Португалією, Чехією і Словаччиною.
Тобто, якщо ви працювали в перерахованих вище країнах і «заробили» там якийсь стаж, ви будете отримувати іноземну пенсію.
У ЯКИХ ВИПАДКАХ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ НЕ ВРАХОВУЮТЬ?
Якщо ви працювали в країні, з якою Україна не підписала договір про соціальне страхування, стаж не враховується. Це – Греція, Італія, США.
З ЯКИМИ КРАЇНАМИ УКРАЇНА ПІДПИШЕ ДОГОВОРИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ?
Зараз до підписання готуються договори про соцзабезпечення з Німеччиною, а також Державою Ізраїль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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