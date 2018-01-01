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Чи матимуть пенсію і стаж ті, хто працює за кордоном

Чи матимуть пенсію і стаж ті, хто працює за кордоном
Останнім часом все частіше виникають питання про те, як нараховують страховий стаж громадянам України, які працюють за кордоном, і на яку пенсію вони можуть розраховувати.

Виявляється, що все залежить від наявності договорів про пенсійне забезпечення. З якими країнами Україна їх вже підписала, розповіла перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Анна Вовкогон, - пише etcetera.media.

ФАКТ. Україна підписала 23 міжнародних договори, якими регулюються питання пенсійного забезпечення. Вони, своєю чергою, діляться на два види.

1 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПРИНЦИПІ

Це означає, що пенсію платить держава, на території якої громадянин проживає. Такий вид договору підписано з країнами СНД, а також Угорщиною, Румунією, Монголією. Якщо ви працювали в одній з цих країн офіційно, то отриманий стаж буде враховуватися в Україні і навпаки.

Коли прийде час виходити на пенсію, її має платити держава, на території якої ви на той період часу проживаєте, згідно з її законодавством.

2 ДОГОВІР, ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРОПОРЦІЙНОМУ ПРИНЦИПІ

Це означає, що кожна зі сторін призначає і виплачує пенсію за відповідний стаж, який був придбаний на її території.

Такі договори України підписала з Латвією, Естонією, Литвою, Польщею, Болгарією, Іспанією, Португалією, Чехією і Словаччиною.

Тобто, якщо ви працювали в перерахованих вище країнах і «заробили» там якийсь стаж, ви будете отримувати іноземну пенсію.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ НЕ ВРАХОВУЮТЬ?
Якщо ви працювали в країні, з якою Україна не підписала договір про соціальне страхування, стаж не враховується. Це – Греція, Італія, США.

З ЯКИМИ КРАЇНАМИ УКРАЇНА ПІДПИШЕ ДОГОВОРИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ?
Зараз до підписання готуються договори про соцзабезпечення з Німеччиною, а також Державою Ізраїль.

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Теги: робота, стаж
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