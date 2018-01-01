Відомо, хто став заступником Мирки у «Солідарності»

Сергія Григоренка.



Про це стало відомо 14 вересня, під час конференції Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».



Нагадаємо,



Григоренко нагадав, що працював в органах місцевого самоврядування, був секретарем Луцькради, заступником міського голови та був на Майдані. Григоренко також додав, що має партійний досвід, однак 2,5 роки тому його членство у «Батьківщині» припинилося.



«Нещодавно я став членом партії «Блок Петра Порошенка», готовий до роботи в команді волинської «Солідарності», - резюмував він



За кандидатуру Григоренка також проголосували одноголосно – її підтримали усі 22 делегати, які прибули на з’їзд.



Окрім того, у ході конференції обрали також раду Волинської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». До неї увійшли Мирка, Роман Романюк, Сергій Кошарук, Юлія Гринчук, Андрій Линдюк, Олександр Ніколайчук, Юрій Моклиця, Сергій Григоренко, Тарас Яковлев.



Нагадаємо, сьогодні волинська «Солідарність» сьогодні обрала нового очільника – ним став екс-чиновник Іван Мирка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступником голови Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» обралиПро це стало відомо 14 вересня, під час конференції Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».Нагадаємо, Іван Мирка очолив волинську «Солідарність» Григоренко нагадав, що працював в органах місцевого самоврядування, був секретарем Луцькради, заступником міського голови та був на Майдані. Григоренко також додав, що має партійний досвід, однак 2,5 роки тому його членство у «Батьківщині» припинилося.«Нещодавно я став членом партії «Блок Петра Порошенка», готовий до роботи в команді волинської «Солідарності», - резюмував вінЗа кандидатуру Григоренка також проголосували одноголосно – її підтримали усі 22 делегати, які прибули на з’їзд.Окрім того, у ході конференції обрали також раду Волинської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». До неї увійшлиНагадаємо, сьогодні волинська «Солідарність» сьогодні обрала нового очільника – ним став екс-чиновник Іван Мирка.

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