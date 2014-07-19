Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки





Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.



Місто отримало 1 400 000 гривень на ліки. Ці гроші спрямували управлінню охорони здоров’я на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку надійшла субвенція з держбюджету на відшкодування вартості ліків.Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Місто отримало 1 400 000 гривень на ліки. Ці гроші спрямували управлінню охорони здоров’я на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

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