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Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки

Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки
Луцьку надійшла субвенція з держбюджету на відшкодування вартості ліків.

Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

Місто отримало 1 400 000 гривень на ліки. Ці гроші спрямували управлінню охорони здоров’я на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

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Теги: гроші, ліки, Волинь
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