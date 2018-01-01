У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО

У Рівному виявили ветерана ОУН УПА, який виявився родом з Волині.Про це на своїй сторінці у Facebook написала інспектор патрульної поліції Рівного«Зараз у нас в їдальні дідусь. Виявили у Рівному. З його слів — він з Волині. Поки встановлюємо детальнішу інформацію, можливо хтось впізнає його і підкаже місце проживання або когось із родичів, з ким можна зконтактувати», – пише Іванна.«Звати, ветеран ОУН-УПА. Будемо вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе доставити пошвидше дідуся додому», – йдеться у дописі.Згодом у коментарях до допису полісвумен написала, що знайшли дочку чоловіка.«Дякуємо усім, хто відгукнувся! Вдалося віднайти дочку Михайла Григоровича. Таки на Волині. Їдемо. Спасибі за небайдужість», – пише Іванна Бояківська.