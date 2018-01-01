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У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО

У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО
У Рівному виявили ветерана ОУН УПА, який виявився родом з Волині.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала інспектор патрульної поліції Рівного Іванна Бояківська.

«Зараз у нас в їдальні дідусь. Виявили у Рівному. З його слів — він з Волині. Поки встановлюємо детальнішу інформацію, можливо хтось впізнає його і підкаже місце проживання або когось із родичів, з ким можна зконтактувати», – пише Іванна.

«Звати Михайло, ветеран ОУН-УПА. Будемо вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе доставити пошвидше дідуся додому», – йдеться у дописі.

Згодом у коментарях до допису полісвумен написала, що знайшли дочку чоловіка.

«Дякуємо усім, хто відгукнувся! Вдалося віднайти дочку Михайла Григоровича. Таки на Волині. Їдемо. Спасибі за небайдужість», – пише Іванна Бояківська.
У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО
У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО
У Рівному загубився упівець з Волині. ФОТО

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Теги: поліція, Рівне, Волинь, пенсіонер, ОУН УПА
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