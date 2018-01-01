У Луцьку знесуть дитячі гойдалки, із яких стирчать цвяхи
Сьогодні, 15:37
На двох дитячих майданчиках Луцька демонтують ігрове обладнання, яке не підлягає ремонту.
Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що йдеться про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».
«Провели обстеження двох дитячих майданчиків. На Молоді, 9 є і петиція, і багато звернень щодо неналежного стану. Там конструкції дерев’яні, поруйновані, уже і цвяхи стирчать. Ми встановимо там нове обладнання. Те ж саме й на Відродження», - зауважив посадовець.
Член виконкому Ігор Алєксєєв додав, що підприємці подарували місту дитячі майданчики, але замість того, аби навести там лад, ухвалюють рішення про демонтаж.
«Я ні в чому не звинувачую, але це виглядає доволі двояко», - наголосив він. Секретар міськради Григорій Пустовіт погодився з цією позицією і сказав, що потрібно обстежити дитячі майданчики Луцька та взяти це питання на контроль.
Юрій Крась зазначив, що окремі елементи можна відновити на майданчику на Відродження, тому його обстежать і зроблять усе можливе, однак на Молоді обладнання не підлягає ремонту.
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Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що йдеться про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».
«Провели обстеження двох дитячих майданчиків. На Молоді, 9 є і петиція, і багато звернень щодо неналежного стану. Там конструкції дерев’яні, поруйновані, уже і цвяхи стирчать. Ми встановимо там нове обладнання. Те ж саме й на Відродження», - зауважив посадовець.
Член виконкому Ігор Алєксєєв додав, що підприємці подарували місту дитячі майданчики, але замість того, аби навести там лад, ухвалюють рішення про демонтаж.
«Я ні в чому не звинувачую, але це виглядає доволі двояко», - наголосив він. Секретар міськради Григорій Пустовіт погодився з цією позицією і сказав, що потрібно обстежити дитячі майданчики Луцька та взяти це питання на контроль.
Юрій Крась зазначив, що окремі елементи можна відновити на майданчику на Відродження, тому його обстежать і зроблять усе можливе, однак на Молоді обладнання не підлягає ремонту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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