У Луцьку знесуть дитячі гойдалки, із яких стирчать цвяхи

На двох дитячих майданчиках Луцька демонтують ігрове обладнання, яке не підлягає ремонту.Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту житлово-комунального господарстварозповів, що йдеться про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».«Провели обстеження двох дитячих майданчиків. На Молоді, 9 є і петиція, і багато звернень щодо неналежного стану. Там конструкції дерев’яні, поруйновані, уже і цвяхи стирчать. Ми встановимо там нове обладнання. Те ж саме й на Відродження», - зауважив посадовець.Член виконкомудодав, що підприємці подарували місту дитячі майданчики, але замість того, аби навести там лад, ухвалюють рішення про демонтаж.«Я ні в чому не звинувачую, але це виглядає доволі двояко», - наголосив він. Секретар міськрадипогодився з цією позицією і сказав, що потрібно обстежити дитячі майданчики Луцька та взяти це питання на контроль.Юрій Крась зазначив, що окремі елементи можна відновити на майданчику на Відродження, тому його обстежать і зроблять усе можливе, однак на Молоді обладнання не підлягає ремонту.