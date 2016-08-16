Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців

Кілька волинських посадовців змушені шукати нову роботу через порушення, пов'язані з корупцією.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Волинські суди притягнули до відповідальності посадовця Луцької міської ради, начальника відділу одного з управлінь Ківерцівської районної державної адміністрації, керівника структурного підрозділу Ківерцівського відділу поліції, патрульного поліцейського Управління патрульної поліції в області.Усі вони, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомили про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно або отримавши дохід, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.За принципової позиції прокурорів суди першої інстанції визнали їх винними у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначили покарання у виді штрафів.Не погоджуючись із постановами судів, правопорушники та їхні захисники подали апеляційні скарги.Днями апеляційний суд області, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив усі ці апеляційні скарги без задоволення, відтак постанови судів першої інстанції набрали законної сили.Отож посадовцям, окрім сплати штрафів, доведеться змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та про поліцію передбачає звільнення таких осіб із займаних посад.