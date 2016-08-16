вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців

Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців
Кілька волинських посадовців змушені шукати нову роботу через порушення, пов'язані з корупцією.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Волинські суди притягнули до відповідальності посадовця Луцької міської ради, начальника відділу одного з управлінь Ківерцівської районної державної адміністрації, керівника структурного підрозділу Ківерцівського відділу поліції, патрульного поліцейського Управління патрульної поліції в області.

Усі вони, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомили про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно або отримавши дохід, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

За принципової позиції прокурорів суди першої інстанції визнали їх винними у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначили покарання у виді штрафів.

Не погоджуючись із постановами судів, правопорушники та їхні захисники подали апеляційні скарги.

Днями апеляційний суд області, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив усі ці апеляційні скарги без задоволення, відтак постанови судів першої інстанції набрали законної сили.

Отож посадовцям, окрім сплати штрафів, доведеться змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та про поліцію передбачає звільнення таких осіб із займаних посад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: робота, звільнення, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали злодіїв, які обікрали волинян на 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:11
На Старому ринку знесуть два десятки кіосків
Сьогодні, 15:53
Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців
Сьогодні, 15:45
Луцьким ОСББ відшкодують частину «теплих» кредитів
Сьогодні, 15:38
У Луцьку знесуть дитячі гойдалки, із яких стирчать цвяхи
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
За рік в Україні близько півмільйона людей стали безробітними За рік в Україні близько півмільйона людей стали безробітними
16 серпень, 2016, 17:50
«Система прогнила наскрізь», - міністр фінансів анонсував кадрову «чистку» у фіскальній службі «Система прогнила наскрізь», - міністр фінансів анонсував кадрову «чистку» у фіскальній службі
11 липень, 2016, 22:35
Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю
06 вересень, 18:51
Повідомили, на яких роботах волиняни найбільше заробляли у літній місяць Повідомили, на яких роботах волиняни найбільше заробляли у літній місяць
03 вересень, 03:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
«Шикарна робота»: нагородили найкращих лісівників Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:52
 0
Маршрутка зіткнулася з легковиком: постраждало шестеро людей
Сьогодні, 16:44
 0
Савченко проінспектував єдине на Волині газове родовище. ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
У селі на Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8