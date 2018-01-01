На Старому ринку знесуть два десятки кіосків





Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.



Так, на вулиці Замковій, де знаходиться ринок, знесуть кіоски №1-20 та №352.



Відповідні проекти рішення підтримали 8 із 11 членів виконкому.



Щоправда, декілька проектів ставили на повторне голосування через відсутність необхідної кількості голосів. Більшість із контейнерів, які невдовзі демонтують, – продуктові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному ринку Луцька демонтують 21 кіоск.Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Так, на вулиці Замковій, де знаходиться ринок, знесуть кіоски №1-20 та №352.Відповідні проекти рішення підтримали 8 із 11 членів виконкому.Щоправда, декілька проектів ставили на повторне голосування через відсутність необхідної кількості голосів. Більшість із контейнерів, які невдовзі демонтують, – продуктові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію