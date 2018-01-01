На Старому ринку знесуть два десятки кіосків
Сьогодні, 15:53
На Центральному ринку Луцька демонтують 21 кіоск.
Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Так, на вулиці Замковій, де знаходиться ринок, знесуть кіоски №1-20 та №352.
Відповідні проекти рішення підтримали 8 із 11 членів виконкому.
Щоправда, декілька проектів ставили на повторне голосування через відсутність необхідної кількості голосів. Більшість із контейнерів, які невдовзі демонтують, – продуктові.
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Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Так, на вулиці Замковій, де знаходиться ринок, знесуть кіоски №1-20 та №352.
Відповідні проекти рішення підтримали 8 із 11 членів виконкому.
Щоправда, декілька проектів ставили на повторне голосування через відсутність необхідної кількості голосів. Більшість із контейнерів, які невдовзі демонтують, – продуктові.
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