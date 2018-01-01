У селі на Волині горів магазин. ФОТО





Пожeжа сталася вночі з 12 на 13 вересня, – пише



О 02:24 до Державної пожежно-рятувальної частини №18 смт Іваничі надійшло повідомлення про загоряння в приміщенні магазину продовольчих товарів у Кречеві, на місце виклику негайно направили рятувальників.



Прибув також черговий підрозділ 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ.



Пожежну викликали люди, які спершу почули вибухи аерозольних балончиків всередині приміщення.



Вогонь знищив пластиковe оздоблeння стeлі та пошкодив товaр.



Як з’ясувалося, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.



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