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У селі на Волині горів магазин. ФОТО

У селі на Волині горів магазин. ФОТО
У селі Кречів Іваничівського району горів продовольчий магазин.

Пожeжа сталася вночі з 12 на 13 вересня, – пише БУГ.

О 02:24 до Державної пожежно-рятувальної частини №18 смт Іваничі надійшло повідомлення про загоряння в приміщенні магазину продовольчих товарів у Кречеві, на місце виклику негайно направили рятувальників.

Прибув також черговий підрозділ 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ.

Пожежну викликали люди, які спершу почули вибухи аерозольних балончиків всередині приміщення.

Вогонь знищив пластиковe оздоблeння стeлі та пошкодив товaр.

Як з’ясувалося, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
У селі на Волині горів магазин. ФОТО
У селі на Волині горів магазин. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, магазин, Кречів, вогонь
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