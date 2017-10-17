«Шикарна робота»: нагородили найкращих лісівників Волині. ФОТО

За ефективне управління лісовими господарствами, наповнення місцевих бюджетів, та відновлення лісу нагородили найкращих працівників Волинського лісового господарства.Нагородження відбулося у п’ятницю, 14 вересня під час урочистостей з нагоди Дня працівника лісу.За словами керівника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваволинські лісівники мають чим пишатися, адже усі 26 лісогосподарств області спрацювали ефективно.Цьогоріч працівники виконали завдання, які ставила перед ними держава, незважаючи на відсутність будь-якого державного фінансування. Сукупний фінансовий оборот підприємства у 2018 році склав 842 мільйони гривень, з них, тільки за перше півріччя, 60 мільйонів гривень отримав державний бюджет України та майже 40 мільйонів гривень надійшли від лісівників у бюджети районів Волині.Гроші вкладали також у розвиток інфраструктури: будівництво доріг та нових об’єктів, таких як дитячі майданчики, зони відпочинку у населених пунктах, автобусних зупинок. Активно цього року попрацювали лісівники і над лісовідновленням, на яке цього року витратили 22 мільйони гривень.Заробляло гроші підприємство як завдяки заготовці лісу (використовуючи в тому числі пошкодженні дерева), так і за рахунок роботи консервних цехів. До слова, запропонувати споживачеві лісівники можуть 18 видів соку, ягоди, гриби та мед. А купують цю продукцію не тільки в Україні, а й у Польщі, Німеччині, Ізраїлі та США.Привітати лісівників з професійним святом прийшли також представники міської, районної та обласної рад. За словами голови Волинської ОДА, область пишається працівниками лісу, адже цього року Волинь стала чи не єдиною, де не горіли ліси та практично не займалися торфовища.«Я гордий тим, що заїжджаючи на Волинь бачу ліс, а не просіки, як у Житомирі. Ваша соціальна відповідальність мені не просто подобається, я від неї в захваті. Те, що ви робите майданчики, зони відпочинку – то шикарна робота. За це вам вдячний та глибоко вас за це шаную», – зазначив Олександр Савченко.За високий професіоналізм, ефективну роботу та відновлення лісових ресурсів, лісівників нагородили грамотами та відзнаками. Ще більше нагород отримають працівники лісу під час урочистих святкувань, які відбудуться на вихідних.