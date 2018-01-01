Маршрутка зіткнулася з легковиком: постраждало шестеро людей





Про це



«Близько 12:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися автомобіль Mercedes і маршрутне таксі. З'ясувалося, що в Mercedes перебували два студенти місцевого вишу, вони з Йорданії. А в маршрутці були сумчани, які їхали по маршруту", - зазначили в поліції.



Тілесні ушкодження отримали два студенти, які перебували в автомобілі, а також чотири людини з маршрутки. До лікарні доставили трьох осіб. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися Mercedes та маршрутне таксі.Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.«Близько 12:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися автомобіль Mercedes і маршрутне таксі. З'ясувалося, що в Mercedes перебували два студенти місцевого вишу, вони з Йорданії. А в маршрутці були сумчани, які їхали по маршруту", - зазначили в поліції.Тілесні ушкодження отримали два студенти, які перебували в автомобілі, а також чотири людини з маршрутки. До лікарні доставили трьох осіб. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.

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