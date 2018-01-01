Маршрутка зіткнулася з легковиком: постраждало шестеро людей
Сьогодні, 16:44
У Сумах на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися Mercedes та маршрутне таксі.
Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.
«Близько 12:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися автомобіль Mercedes і маршрутне таксі. З'ясувалося, що в Mercedes перебували два студенти місцевого вишу, вони з Йорданії. А в маршрутці були сумчани, які їхали по маршруту", - зазначили в поліції.
Тілесні ушкодження отримали два студенти, які перебували в автомобілі, а також чотири людини з маршрутки. До лікарні доставили трьох осіб. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
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Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.
«Близько 12:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борова зіткнулися автомобіль Mercedes і маршрутне таксі. З'ясувалося, що в Mercedes перебували два студенти місцевого вишу, вони з Йорданії. А в маршрутці були сумчани, які їхали по маршруту", - зазначили в поліції.
Тілесні ушкодження отримали два студенти, які перебували в автомобілі, а також чотири людини з маршрутки. До лікарні доставили трьох осіб. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
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