У Луцьку за порушення роботи покарали інтернет-клуби та пивний магазин

У Луцьку перевірили заклади і магазини, аби знайти порушників.В ніч з 13 на 14 вересня робоча група з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг було провела рейд, - повідомили у луцькій мерії.Під час рейду перевірили 11 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерні клуби, інтернет-кафе та заклади державних лотерей).Виявили три факти порушення режиму роботи комп’ютерними клубами та закладом державної лотереї, а також один факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива на винос після 22.00 години у закладі ресторанного господарства.Порушення зафіксували працівники управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.За фактами порушення норм законодавства винесли три постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівників інтернет-клубів (вул. Конякіна, 14, вул. Кравчука, 15 к) та закладу національної лотереї “Спорт-лото” (вул. Конякіна, 11), а також склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця закладу «Пивко-Піца» (вул. Конякіна, 14).